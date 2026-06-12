La Guardia Civil alerta de "fraudes bancarios" en ofertas para ver gratis el Mundial de fútbol

Equipo de investigación en ciberdelincuencia de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha alertado de posibles "fraudes bancarios" en ofertas para ver los partidos del Mundial 2026 de fútbol gratis. "Los ciberdelincuentes están aprovechando la fiebre del fútbol para lanzar peligrosas campañas de fraude bancario", ha advertido la Benemérita.

A través de un mensaje difundido en la red social 'X', los agentes han insistido en que "el peligro es real" y ha instado a los usuarios a llevar "cuidado" con los anuncios que prometen partidos gratuitos a través de las redes sociales o WhatsApp.

En este sentido, la Guardia Civil ha señalado que al pinchar en enlaces que prometen este contenido gratis o descargar aplicaciones de "streaming pirata", los usuarios corren el riesgo de meter un "troyano bancario" en el teléfono móvil.

Los agentes han avisado de que cuando el troyano está dentro del móvil, "los atacantes toman el control total" de los dispositivos afectados. De este modo, pueden "acceder sin bloqueos" a la banca online y vaciar las cuentas en tiempo real.

Para prevenir este fraude bancario, la Guardia Civil aconseja desconfiar de la publicidad de fútbol gratis en redes sociales o WhatsApp y descarga aplicaciones solo desde tiendas oficiales como Google Play o App Store. "Un solo clic en el enlace equivocado puede dejar tu cuenta a cero", han recordado los agentes.