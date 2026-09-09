La Guardia Civil alertó al conocerse la sentencia del Supremo de posible "efecto llamada" y aumento de llegadas a nado

Archivo - Decenas de personas siguen intentando cruzar la frontera en Ceuta a 31 de julio - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil alertó el mismo 8 de julio, el día en que se conoció la sentencia del Tribunal Supremo en relación con las devoluciones de migrantes llegados por vía marítima, de que podría producirse un "efecto llamada" y un aumento de las llegadas a nado.

Así consta en la nota de despacho elaborada por el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Benemérita destinada a la estructura de mando del Instituto Armado desclasificada por el Gobierno y consultada por Europa Press.

Según se advierte, al determinar el Supremo que "no puede aplicarse el rechazo en frontera" de quienes sean interceptados en el mar cuando pretenden acceder a nado a Ceuta o Melilla, habrá "relevantes consecuencias operativas para la Guardia civil" en ambas ciudades autónomas.

En este sentido, la nota advierte de que "esta situación previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades autónomas, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima".

Y a continuación alerta de que "ello puede generar un efecto llamada hacia las entradas a nado, modalidad que ya presenta una elevada dificultad para su detención e interceptación temprana".

CAPACIDAD DE RESPUESTA LIMITADA

Por otra parte, el Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil llama la atención sobre el hecho de que "desde la perspectiva de la seguridad fronteriza, la sentencia limita la capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de casos irregulares y puede favorecer la progresiva sustitución de los intentos de entrada por los pasos terrestres por modalidades marítimas, especialmente mediante entradas a nado desde zonas próximas a la frontera".

Ante el riesgo de que se produzca un incremento en las entradas por vía marítima, realizan una serie de propuestas. En primer lugar, propone reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, que es la unidad encargada de prevenir las entradas a nado, "incrementando su personal mediante comisiones de servicio".

También plantean reforzar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla, mediante comisiones de servicio, así como potencial los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera en las dos ciudades autónomas con vistas a "anticipar los intentos de entrada irregular, advertir a las autoridades marroquíes y reducir los riesgos para la vida e integridad de las personas".

Por último, proponen impulsar una modificación legislativa con vistas a incorporar expresamente "la posibilidad de aplicar el régimen de rechazo en frontera a cualquier intento de entrada irregular en Ceuta y Melilla fuera de los pasos de frontera habilitados, con independencia del medio utilizado".

ANALISIS DE LLEGADAS POSTERIOR

Posteriormente, con fecha de 22 de julio, la Autoridad de Coordinación frente a la Inmigración Irregular de la Guardia Civil elaboró un análisis de situación en el que constataba 83 entradas a nado en Ceuta y Melilla --48 y 35, respectivamente-- entre la semana del 13 al 18 de julio, con un aumento de 29 casos con respecto a la semana anterior.

El Instituto Armado valoraba también de forma positiva la colaboración marroquí, según consta en su informe parcialmente tachado. "Se observa un aumento en las colaboraciones prestadas por la Marina Real marroquí en los intentos de entradas a nado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pasando de 627 interceptados la semana pasada a 773 (+146)", indicaba el documento.

En este sentido, la Guardia Civil apuntaba que el 16 de julio la Gendarmería Real Marroquí detuvo en Nador a "uno de los traficantes de personas más buscado".