La Guardia Civil analiza un carguero con cocaína que llegó a Canarias, que podría estar entre los mayores incautados

1083838.1.260.149.20260504131844 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios tras una reunión general de coordinación del dispositivo de seguridad organizado con motivo de la visita del Papa León XIV a España, en el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), a - Marta Fernández - Europa Press

EL PARDO (MADRID), 4 (EUROPA PRESS)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este lunes que el barco interceptado cerca de Canarias apunta a una de las mayores incautaciones de cocaína de la historia, a la espera de que finalice la inspección de la Guardia Civil con autorización judicial.

A preguntas de la prensa tras una reunión de coordinación por la visita del Papa León XIV a España, Marlaska ha señalado que aún no tenía cifra exacta de la droga intervenida. Fuentes de la investigación consultadas por Europa Press apuntan a que puede superar las 30 toneladas de droga.

"Por las primeras observaciones es uno de los más importantes diría no solamente a nivel nacional de importación, sino a nivel internacional", ha indicado Marlaska desde el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) del Ministerio del Interior en El Pardo (Madrid).

El ministro ha pedido prudencia a la espera de que este lunes pueda finalizar el registro de este buque interceptado en alta mar, en el Atlántico, y que ha sido trasladado al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

"Las previsiones son que es uno de los alijos más importantes", ha concluido Marlaska sobre la incautación de este carguero frente a las costas del Sáhara Occidental.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha felicitado a los agentes que han intervenido en el operativo, señalando que se han incautado entre 30.000 y 45.000 kilos de cocaína. "Puede marcar un récord en España", han sostenido en redes sociales.