La Guardia Civil cierra un canal de TikTok que captaba cuentas bancarias para cometer ciberdelitos

Guardia Civil. - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha cerrado un canal de TikTok utilizado para captar personas dispuestas a abrir cuentas bancarias a cambio de hasta 100 euros, que posteriormente eran utilizadas para recibir y transferir dinero procedente de estafas y otros ciberdelitos.

La operación, denominada 'Black-Account', se ha saldado con dos personas detenidas, entre ellas el administrador del perfil, y otra investigada en las provincias de Granada y Almería.

La investigación ha permitido identificar al menos 162 víctimas y recuperar 38.000 euros. Las pesquisas comenzaron hace un año, tras la denuncia presentada en Granada por uno de los afectados, y han sido desarrolladas por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) de la Guardia Civil mediante el análisis de información financiera y tecnológica para rastrear el recorrido de los fondos.

El método consistía en publicar vídeos en TikTok ofreciendo hasta 100 euros a cambio de abrir cuentas bancarias. Los interesados contactaban a través de un número de teléfono facilitado en los comentarios de las publicaciones y, una vez creada la cuenta a su nombre y superada la verificación de identidad, entregaban las claves y los códigos de seguridad recibidos por SMS a los responsables de la trama.

De esta forma, los titulares figuraban formalmente como propietarios de las cuentas, aunque el control efectivo pasaba a manos de terceros, que las utilizaban para recibir, transferir y ocultar fondos ilícitos, dificultando así la identificación de los verdaderos responsables de los delitos.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que uno de los titulares investigados llegó a acumular 26 cuentas bancarias en ocho entidades diferentes. Además, por una sola cuenta de una entidad financiera digital llegaron a circular cerca de 80.000 euros.

El dinero obtenido a través de estas cuentas era posteriormente transferido entre distintas entidades financieras, plataformas de pago e incluso servicios de criptomonedas para dificultar su rastreo.

La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.

RECOMENDACIONES

La Guardia Civil advierte de que ceder cuentas bancarias a terceros para recibir o transferir dinero puede acarrear responsabilidades penales. Por ello, recomienda no abrir cuentas para otras personas ni facilitar claves de acceso o códigos de verificación, así como desconfiar de las ofertas de dinero fácil difundidas a través de redes sociales.

Asimismo, aconseja a quienes hayan compartido sus datos bancarios que contacten inmediatamente con su entidad financiera y presenten denuncia ante la Guardia Civil o llamen al teléfono 062.