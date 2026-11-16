La Guardia Civil descartó dejación de Marruecos antes de la crisis de Ceuta pero la notó después: "Están dejando pasar"

Archivo - Lanchas de la Guardia Civil patrullan la costa durante el proceso de desalojo del embolsamiento de migrantes en la playa de El Trampolín, a 4 de octubre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil considera que "no se puede concluir" que las autoridades marroquíes actuasen "con una dejación de funciones evidente" el día previo a la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta a finales del pasado julio, si bien el día de la incursión sí la percibieron: "Ahora sí que les están dejando pasar".

Así se desprende de un informe remitido a la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la entrada masiva, María Tardón, y al que ha tenido acceso Europa Press.

El informe recoge una conversación entre un agente del Cuerpo y un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Ambos se pusieron en contacto por primera vez el 29 de julio, cuando el agente de la inteligencia indicó que tenían información "de un intento de entrada a nado y salto a la valla" el "día de la Fiesta del Trono", así como "varios grupos en Fb --Facebook-- y WhatsApp incentivando estas entradas".

Al día siguiente, cuando ya había comenzado la entrada masiva, el guardia civil reportó que "la situación en Ceuta sigue descontrolada" y "sin posibilidad de mejora" por la "saturación de los medios", la cual "solo podría mejorar algo", continúa, "con refuerzo muy importante de medios acuáticos por parte de Marruecos".

El agente del CNI preguntó si "los marroquíes están colaborando", a lo que el guardia civil remarcó que su "colaboración con ellos es limitada al no haber rechazos" e incidió en que desconocía si lo estaban haciendo "con intención o no".

Pocas horas después de esta conversación, a mediodía, "estaban accediendo masivamente miles de personas a través del espigón de El Tarajal", momento en el que el agente del Instituto Armado volvió a contactar con el CNI señalando que "ahora sí que los están dejando pasar", respondiendo el agente de inteligencia: "Lo estamos viendo en directo, entran en avalancha".

"COLAPSO DE LOS ELEMENTOS DE CONTENCIÓN"

"Si bien no se tiene claro por qué podrían estar dejando pasar, no se encuentra motivo aparente por el momento y hay cierta sensación de desbordamiento todo muy preliminar y no hay datos suficientes por el momento", recoge el informe de una conversación telefónica del agente del Instituto Armado.

Al hilo, señala que, desde las 8.00 horas del día 29 hasta las 8.00 horas del día 30, de los 1.109 intentos de entrada a nado producidos en Ceuta, Marruecos interceptó a 493, "por lo que no se puede concluir que las autoridades marroquíes hayan actuado con una dejación de funciones evidente".

No obstante, la Guardia Civil asegura que el 30 de julio "se produjo el colapso de los elementos de contención y de respuesta fronterizos" y que ante la entrada masiva "no había una solución policial operativa que la hubiera contrarrestado".

"Debido tanto al extraordinario volumen de personas que intentaban cruzar irregularmente a nado la frontera para acceder al territorio nacional, como al grave riesgo para la integridad física que suponía la forma en que trataban de hacerlo, las capacidades disponibles se dedicaron esencialmente a desarrollar actuaciones orientadas a impedir la pérdida de vidas humanas en el mar o en las inmediaciones del espigón fronterizo", asevera.

La Guardia Civil apunta a que el origen de la entrada masiva "se pudo generar en confluencia de multitud de factores potencialmente desconcertantes, de una forma súbita en muy poco tiempo, con un parámetro de oportunidad, muy dinamizado en redes sociales, que influyeron decisivamente" en quienes cruzaron.

Estas personas fueron, explica, "un grupo social altamente vulnerable, psicosocialmente descontento y emocionalmente expuesto al cambio, desbordando las previsiones y los recursos disponibles, a uno y otro lado de la frontera".