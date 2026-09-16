La Guardia Civil desmantela un piso patera que acogía a 24 inmigrantes irregulares en Ceuta

Desalojo de un piso patera en Ceuta. A 16 de septiembre de 2026. - GABRIELA SÁNCHEZ

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desplegado este miércoles un operativo en un inmueble de la calle Real, en el centro de Ceuta, donde se ha desmantelado un piso patera utilizado para alojar a 24 inmigrantes en situación irregular, según fuentes de la investigación.

La actuación está siendo desarrollada por agentes de la Compañía Fiscal y de Fronteras, con el apoyo de efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y del Grupo de Información de la Guardia Civil, además de la Policía Local.

Las fuentes consultadas han informado de que en el interior del edificio han sido localizadas 24 personas. Los migrantes están siendo trasladados de forma escalonada a dependencias policiales para su identificación y filiación.

Durante la mañana se ha podido observar la salida de varios extranjeros desde el inmueble. El dispositivo continúa activo y los agentes siguen realizando inspecciones en el interior del inmueble, por lo que no se descarta que el número de personas localizadas pueda variar a medida que avance la operación.

Los agentes no han localizado al dueño del inmueble y posible responsable de la trama criminal, quien podría enfrentarse a la acusación del delito contra ciudadanos extranjeros.