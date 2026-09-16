Cae una red de 'alojamientos patera' en Ceuta que cobraba 900 euros al mes y 6.000 por ir a la Península

1117445.1.260.149.20260916132457 Archivo - Varios coches de la Policía Nacional en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la barriada del Príncipe, en Ceuta, una organización criminal dedicada presuntamente a "favorecer" la inmigración irregular y han detenido a dos personas acusadas de obtener importantes beneficios económicos mediante el alojamiento y el traslado irregular de migrantes a la Península.

La investigación ha permitido destapar una estructura que presuntamente se encargaba de captar, alojar, controlar y trasladar a personas migrantes recién llegadas a la ciudad, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

Por el alojamiento, los responsables habrían llegado a cobrar cantidades próximas a los 30 euros diarios, hasta alcanzar los 900 euros mensuales, mientras que el traslado irregular a la Península podía ascender a 6.000 euros, según trasladan desde la Policía Nacional.

La operación de la Policía Nacional se ha conocido apenas unas horas después de otro dispositivo contra un piso patera llevado a cabo por la Guardia Civil en una céntrica calle de Ceuta.

En ese caso, los agentes han desmantelado un inmueble en el que residían 25 inmigrantes y detuvieron a los dos propietarios del domicilio. Los migrantes fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación.

La investigación de la Policía Nacional sobre la organización criminal en El Príncipe comenzó después de que los agentes detectaran la presencia reiterada de migrantes en las zonas comunes de un garaje comunitario situado en las inmediaciones de la barriada.

Los vecinos habían alertado de que varias personas pernoctaban en el suelo y en espacios destinados al estacionamiento de vehículos, sin unas condiciones adecuadas de habitabilidad.

COBRABAN HASTA 10 EUROS POR CARGAR LOS MÓVILES

En determinados momentos, según la investigación, alrededor de una veintena de personas habrían utilizado estas instalaciones como lugar de pernocta. Los migrantes se alojaban en plazas de garaje, trasteros y otros espacios que no estaban acondicionados para vivir.

La organización habría cobrado además por algunos elementos básicos. Según las pesquisas, los colchones y las mantas estaban condicionados al pago íntegro de las cantidades exigidas, mientras que también se habrían cobrado entre cinco y diez euros por cargar completamente los teléfonos móviles.

La red investigada no se habría limitado al alojamiento. La Policía apunta a que también ofrecía a los migrantes la posibilidad de trasladarse irregularmente a la Península por cantidades de hasta 6.000 euros.

Los integrantes de la organización habrían desempeñado diferentes funciones. Mientras algunos se encargaban de localizar y captar a personas recién llegadas, otros gestionaban los pagos, realizaban los desplazamientos hasta los lugares de alojamiento y ejercían labores de control sobre quienes permanecían allí.

La distribución de estas tareas habría permitido, según la investigación, mantener una estructura de intermediarios en torno a los principales responsables de la organización.

AMENAZAS A LOS INMIGRANTES PARA NO COLABORAR CON POLICÍA

Durante las pesquisas también han adquirido especial relevancia las declaraciones de algunas de las personas localizadas por los agentes. Según sus testimonios, habrían recibido instrucciones para ocultarse y evitar el contacto con la Policía mientras esperaban la posibilidad de ser trasladadas a la Península.

Asimismo, algunos testimonios apuntaron a la existencia de amenazas de muerte y coacciones destinadas a impedir que las víctimas colaborasen con los investigadores o declarasen contra los responsables de la organización.

El dispositivo policial permitió localizar inicialmente a varios migrantes en situación irregular y personas especialmente vulnerables. Algunas de ellas reaccionaron con temor ante la presencia de los agentes, aunque posteriormente varias decidieron colaborar voluntariamente con los investigadores y fueron trasladadas a dependencias policiales para prestar declaración.

Sus testimonios permitieron a la Policía reconstruir parte del funcionamiento de la red y determinar las diferentes funciones que presuntamente desempeñaban sus integrantes. La operación se ha saldado finalmente con dos personas detenidas en Ceuta como presuntas responsables de los hechos investigados.

La investigación se ha desarrollado con la coordinación de diferentes plantillas policiales de la costa andaluza y de los servicios centrales, en colaboración con la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes.

La Policía Nacional recuerda que dispone del correo electrónico trata@policia.es y del teléfono gratuito 900 10 50 90, operativo las 24 horas, para facilitar información de forma confidencial relacionada con la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de personas.