La Guardia Civil detecta campañas falsas de ofertas de empleo de socorristas en hoteles a través de 'WhatsApp'

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha alertado sobre el fraude que han detectado los agentes respecto a campañas falsas de ofertas de empleo para socorristas en hoteles que se enviaban a través de la aplicación 'WhatsApp'.

En un mensaje difundido en la red social 'X', la Guardia Civil ha alertado de que bajo el pretexto de la oferta de trabajo "quieren iniciar una conversación para conseguir" que el usuario envíe sus datos personales, como el Documento Nacional de Identidad (DNI), y que abra una cuenta bancaria a su nombre para utilizarla "de forma ilícita en sus operaciones".

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) conoció estos hechos después de que un joven, a raíz de una supuesta oferta de trabajo, se pusiera en contacto con la Línea de Ayuda del INCIBE a través del teléfono gratuito y confidencial 017.

Esta persona comentó al organismo estatal que el empleo era para socorrista en un hotel y que la oferta estaba siendo gestionada por otra empresa que los representaba.

El instituto concreta que el joven había mantenido una conversación por 'WhatsApp' en la que para poder optar al trabajo le habían solicitado los datos de su DNI y, además, le indicaron que debía abrir una cuenta bancaria a su nombre para realizar los cobros a los clientes del bar.

Tras realizar todas estas acciones, el alertante acudió físicamente al hotel, donde le confirmaron que se trataba de una estafa y que había más personas afectadas por la misma falsa oferta laboral.

En ese momento, el joven se puso en contacto con el INCIBE para conocer las pautas que debía seguir al haber proporcionado información personal.

RECOMENDACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

En este sentido, el ICIBE recomienda recopilar todas las evidencias posibles, presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y anular la cuenta bancaria creada.

Asimismo, como se ha facilitado un DNI y "existe riesgo de que se suplante la identidad", el organismo aconseja contactar con la Central de Información de Riesgos del Banco de España para comprobar si se han solicitado préstamos o créditos en su nombre y utilizar el servicio 'Phishing Alert' de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo para prevenir que se realicen inscripciones no autorizadas en casas de apuestas y juegos en línea.

Además, el ICIBE también indica que tras realizar estos pasos, habría que renovar el DNI y presentar una denuncia para que quede constancia de que alguien se ha hecho con imágenes de su DNI y podría cometer una suplantación de identidad.

Por último, el instituto recomienda reportar y bloquear el número de teléfono a través de 'WhatsApp' y facilitar el contacto del INCIBE al hotel afectado, para que el establecimiento pueda tener las pautas adecuadas "al estar siendo víctimas de suplantación de identidad".