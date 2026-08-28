La Guardia Civil detiene en Ceuta a dos migrantes irregulares tras darse a la fuga y golpear a los agentes

Archivo - Un vehículo y agentes de la Guardia Civil en Ceuta - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos marroquíes en situación irregular en Ceuta como presuntos autores de un delito de atentado contra agente de la autoridad después de protagonizar un incidente con efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) en las inmediaciones del Muelle Alfau.

Los hechos se produjeron este jueves, alrededor de las 15.30 horas, cuando los agentes se encontraban realizando un servicio de control y procedieron a requerir la identificación de dos individuos, informaron a Europa Press fuentes del instituto armado.

Al ser requeridos por los agentes, los dos emprendieron la huida, iniciándose una persecución que apenas se prolongó durante unos 200 metros. Uno de los migrantes fue alcanzado por los agentes. El individuo mostró resistencia y llegó a golpear a uno de los guardias civiles en el pecho.

Fue entonces cuando el segundo individuo regresó para auxiliar a su compañero, produciéndose un forcejeo con los agentes. Finalmente, los efectivos del GRS lograron reducir y detener a ambos. En la refriega, uno de los agentes resultó herido leve en un dedo.

Los dos arrestados fueron trasladados para continuar con las diligencias correspondientes. A ambos se les atribuye inicialmente la presunta comisión de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

La actuación se produce en un contexto marcado por el incremento de incidentes durante las intervenciones con migrantes en situación irregular desde la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

En algunos de estos casos, según las fuentes consultadas, se trata de personas sobre las que pesan requisitorias de expulsión.