La Guardia civil ejerce "primeros auxilios psicológicos" ante el bloqueo emocional de las víctimas de Adamuz

1044597.1.260.149.20260121180216 Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló en Adamuz (Córdoba). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Psicología de la Guardia Civil ha puesto en valor la relevancia de los "primeros auxilios" desde el plano psicológico a los familiares de las víctimas en casos como el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

"En las primeras horas del accidente el objetivo prioritario no es hacer terapia con las víctimas, el objetivo prioritario es aplicar los primeros auxilios psicológicos", ha explicado la comandante Carmen de Asido, integrante del Servicio de Psicología de la Guardia Civil.

De Asido ha subrayado que, ante un impacto tan fuerte, es habitual que se produzca una "disociación" donde la parte racional se desconecta de la emocional. "Somos la mano amiga que intentamos ayudarlos y darle protección", ha añadido.

La especialista ha puesto el foco en el protocolo de comunicación de malas noticias, un proceso "muy traumático" que se realiza siempre de manera presencial y con el equipo necesario. "Nosotros lo que intentamos en esos momentos es intentar darle paz, calma, esperar, respetar sus silencios y estar muy atentos a todas las posibilidades que pueden tener, porque en cualquier momento se pueden derrumbar", ha precisado.

Sobre el proceso de duelo, la comandante ha recordado que no es una enfermedad sino un "proceso adaptativo" y que es "una herida que se va a cicatrizar, pero va a dejar evidentemente una cicatriz para toda la vida".

La Guardia Civil ha informado de que su Servicio de Psicología ha activado un plan para "cuidar a sus cuidadores", dirigido a los propios miembros del cuerpo.

De Asido ha precisado que los agentes también "se afectan por lo que ven" y se vinculan emocionalmente con la tragedia, por lo que reciben un seguimiento específico desde los gabinetes de las comandancias para gestionar el alto impacto emocional del siniestro.