La Guardia Civil intervino a Gaspar Zarrías casi 20.000 euros en efectivo en el baúl del salón de su casa

Archivo - El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a su llegada para declarar como testigo en el juicio por el caso ‘Leire Díez’, en los juzgados de Plaza Castilla, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías 19.850 euros en efectivo que encontraron en un baúl del salón de su casa y en un sobre en un vestidor.

Así se desprende del acta de entrada y registro, al que ha tenido acceso Europa Press, que la UCO ha entregado a la Audiencia Nacional y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez Santiago Pedraz investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Los investigadores detallan que incautaron 200 billetes de 50 euros y otros 305 billetes de 20 euros en el baúl, además de 75 billetes de 50 euros en el citado sobre.

Ese mismo día, en un registro en el domicilio del exsecretario general del PSOE Santos Cerdán, los efectivos de la UCO se incautaron de dos teléfonos móviles y un ordenador, así como dos carpetas y tres agendas.

El juez Pedraz imputó tanto a Zarrías como a Cerdán por su presunta implicación en la trama, así como a la exmilitante socialista Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, entre otros.

El exdirigente andaluz testificó ante un juez de Plaza de Castilla que instruye otra causa parecida que pagó 16.000 euros a la exmilitante socialista Leire Díez --también imputada-- para que investigase el supuesto papel del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el proceso judicial de los ERE de Andalucía, en la que Zarrías estuvo acusado.