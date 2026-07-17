La Guardia Civil pide al juez analizar cuentas bancarias de familiares de Cerdán como posibles beneficiados

Archivo - El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra, a 11 de febrero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del 'caso Koldo' poder acceder a la información financiera del entorno familiar del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para analizar si se habrían beneficiado de fondos de Servinabar, vinculada por los investigadores al exdirigente.

En el informe patrimonial de Cerdán, al que ha tenido acceso Europa Press, la Guardia Civil solicita al juez que reclame a varios bancos, para "completar el estudio financiero" del exdirigente socialista, información financiera de la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz; de su hija Alba Cerdán, de su hermana María Belén Cerdán y de su cuñado Antonio Muñoz, "quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Servinabar".

Los agentes quieren que el juez ordene a diversas entidades bancarias que remitan a la UCO los movimientos realizados en cuentas vinculadas a esos familiares desde 2014 o desde su contratación si es posterior a esa fecha.

En concreto, piden saber las transferencias emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, "todo ello por importe superior a 300 euros", y el cobro de cheques, así como información sobre los productos financieros que estos habrían obtenido y el estado en que se encuentren.

Los agentes precisan que esta documentación "debe ser facilitada por los servicios centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento o persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones".

Además, solicitan que los bancos identifiquen "cajas de seguridad que tengan contratadas" dichas personas, y "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales" sobre las indicadas cuentas bancarias: "sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones".

Estas peticiones se incluyen en un informe en el que los agentes desgranan la evolución anual de los beneficios del exdirigente y su familia, "alcanzando sus máximos entre los años 2019 y 2023", periodo que aglutina tanto la denominada "etapa ministerial" de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, cuando Acciona resultó adjudicataria de obras investigadas, como la "etapa post-ministerial", en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando a Ábalos.