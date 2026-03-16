Guardiola asegura que no ha parado de tener "contactos" con Vox tras su investidura fallida

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado este lunes que no ha parado de "tener contactos" con Vox y de "trabajar" para sacar adelante su investidura después de que la formación presidida por Santiago Abascal tumbara su primer intento de reelección en la Asamblea regional.

Así se ha pronunciado la líder extremeña a su llegada a la Junta Directiva Nacional del PP al ser preguntada por si las negociaciones con Vox se van a acelerar ahora después de las elecciones de Castilla y León, donde los 'populares' han resultado vencedores aunque necesitan el apoyo de los de Abascal para formar gobierno.

"No he parado de tener contactos y de trabajar", ha zanjado Guardiola, quien en días anteriores ya confirmó que iba a seguir "trabajando" y "en silencio" por el "bien de Extremadura y de los extremeños" para tratar de alcanzar la gobernabilidad en la comunidad.