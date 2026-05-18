Guardiola cree que su pacto con Vox vale para toda España y que Moreno será investido "sin renunciar a sus valores"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en la sede de la Presidencia del Ejecutivo, a 30 de abril de 2026, en Mérida, Badajoz. - Javier Cintas - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este lunes que el acuerdo con Vox en Extremadura "vale para toda España" y ha asegurado que el candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, logrará ser investido en Andalucía "sin tener que renunciar a sus valores".

"Yo no he oído a Juanma Moreno criticar que hayamos firmado nada, le he oído decir que cada uno vende políticamente y cuenta el relato como le parece", ha señalado Guardiola este lunes en declaraciones a los medios antes de entrar en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP.

Así se ha expresado frente a la posibilidad de que Moreno acepte el concepto de 'prioridad nacional' y firme un acuerdo con Vox en Andalucía, como en el caso de Extremadura, ante lo que ha reivindicado que el presidente andaluz en funciones "ya tiene medidas y ayudas que priorizan el arraigo" en la comunidad.

En este sentido, preguntada por si su acuerdo con Vox en Extremadura vale para Andalucía, Guardiola ha respondido que lo firmado en su comunidad "se va a cumplir" puesto que "prioriza el cumplimiento estricto de la legalidad" y que, por ende, "vale para toda España".

"Compartimos los valores, el respeto constitucional, el Estado de Derecho y la separación de poderes, estamos unidos en el Partido Popular en eso, y es lo que quieren todos los españoles", ha remarcado.

"EL SANCHISMO HA CERRADO SU CICLO"

Guardiola ha dado así la enhorabuena a su "compañero y amigo" Moreno por un "magnífico" resultado, y ha felicitado a "todos los andaluces" por "poder seguir teniendo el mejor presidente que ha tenido Andalucía en su historia".

"Van a seguir disfrutando de esas políticas de crecimiento y de progreso que tiene Andalucía y que se han convertido en un referente para toda España", ha abundado. Al hilo, ha asegurado que Moreno va a lograr ser investido y conseguir los apoyos que necesita en Andalucía "sin tener que renunciar a sus valores y a las políticas de progreso", presumiendo que de eso "Extremadura es un ejemplo".

Así las cosas, ha resaltado que "lo importante" es que "el sanchismo ha cerrado su ciclo" con "un montón de fracasos en cada una de las autonomías": "Tenemos que celebrar que los españoles quieren poner fin a esta etapa de bloqueo absoluto que hay en el Gobierno de España y que quieren centrarse en gobiernos de prosperidad y de progreso, que son los que estamos ofreciendo en el Partido Popular".

"Animo a que haya un gobierno de estabilidad en Andalucía, que es lo que necesitan los andaluces, que es lo que han pedido en las urnas, y estoy convencida de que es lo que va a ofrecer Juanma Moreno", ha concluido.

