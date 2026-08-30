Hacienda cita a las comunidades para impulsar la financiación autonómica y busca apoyos a su plan

Archivo - (i-d) El ministro de Hacienda, Arcadi España, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda reunirá el próximo viernes a las comunidades autónomas para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en un nuevo intento del Gobierno por reactivar uno de los principales debates territoriales de la legislatura.

El encuentro estaba inicialmente convocado para finales del mes de julio, pero el Gobierno central decidió retrasarlo hasta el viernes 4 de septiembre, aceptando así la petición de aplazamiento solicitada por las comunidades autónomas del PP por la situación de los incendios.

En cualquier caso, la cita está convocada por el ministro de Hacienda, Arcadi España, y servirá para debatir y someter a votación la propuesta elaborada por el departamento, un paso previo a que pueda ser aprobada por el Consejo de Ministros y remitida posteriormente al Congreso de los Diputados.

La reunión llega después de que el Ejecutivo haya impulsado durante este verano tanto la negociación de la reforma del sistema como la tramitación parlamentaria de la condonación parcial de la deuda autonómica, con la que el Estado asumirá hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades de régimen común.

Además, se celebrará unas semanas después del último CPFF, en el que Hacienda presentó precisamente su propuesta para asumir esa deuda de las autonomías.

En este sentido, el Ejecutivo ya presentó el pasado mes de enero una primera propuesta para reformar el sistema de financiación, que fue trasladada a las comunidades en un CPFF de carácter informativo.

RECHAZO DE TODOS, SALVO CATALUÑA

Sin embargo, aquella iniciativa fue rechazada por todas las autonomías salvo Cataluña y el debate quedó paralizado tras la salida de María Jesús Montero del Ministerio de Hacienda para encabezar la candidatura del PSOE a la Junta de Andalucía.

Con la llegada de Arcadi España al departamento, el Gobierno retomó en el mes de junio los contactos con las comunidades mediante reuniones bilaterales para abordar la reforma del modelo. No obstante, las autonomías 'populares' rechazaron ese formato y reclamaron que la negociación se desarrollara de forma multilateral en el seno del CPFF.

Ante esto, la intención del Ministerio es que el texto obtenga el visto bueno del Consejo este viernes para elevarlo posteriormente al Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso.

Al disponer el Gobierno del 50% de los votos en este órgano multilateral, tan solo necesitará el respaldo de una comunidad autónoma para sacar adelante la propuesta, un apoyo que previsiblemente llegará de Cataluña.

EL PACTO CON ERC, ORIGEN DEL MODELO

Las comunidades gobernadas por el PP han insistido durante los últimos meses en que cualquier reforma del sistema debe negociarse de forma multilateral y han rechazado que pueda estar condicionada por el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para desarrollar un modelo de financiación singular para Cataluña.

Precisamente, ese pacto ha centrado buena parte de las críticas de los gobiernos autonómicos 'populares', que vienen denunciando que el Ejecutivo pretende introducir "privilegios" para una comunidad autónoma frente al resto.

El debate sobre la financiación se celebrará, además, en un contexto marcado por los últimos movimientos del Gobierno en materia autonómica.

En julio, el Congreso rechazó las enmiendas de totalidad presentadas por PP y Vox al proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda autonómica, después de que Junts se sumara al bloque de investidura y permitiera continuar la tramitación parlamentaria.

Asimismo, la Cámara Baja volvió a tumbar en verano la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, lo que obligará al Ejecutivo a elaborar las cuentas públicas con un margen fiscal más restrictivo para las comunidades autónomas, pese a que el CPFF había dado previamente luz verde a un objetivo de déficit del 0,1% para las regiones con el rechazo de las autonomías del PP.