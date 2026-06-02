Hacienda vuelve a aprobar los 157.731 millones de entregas a cuenta para CCAA y pide el apoyo del PP para convalidarlo

El ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda posterior al Consejo de Ministros - MARTA FERNÁNDEZ JARA - EUROPA PRESS

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vuelto a aprobar en el Consejo de Ministros el decreto que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas para el año 2026, que ascenderán hasta los 157.731 millones de euros, y también permite a las entidades locales que tengan superávit presupuestario en 2025 a gastarlo en inversiones financieramente sostenibles.

Así lo ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha pedido el apoyo del PP en el Congreso para convalidar este decreto teniendo en cuenta que gobierna en la mayoría de comunidades autónomas.

Y es que el Gobierno ya llevó estas entregas a cuenta al Congreso en una norma con otros asuntos conocido como decreto del 'escudo social', que finalmente fue rechazado por la mayoría de la Cámara Baja.

El sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

Según ha explicado el ministro, a la cifra de las entregas a cuenta se le suma también la previsión de liquidación de 2024, por lo que la financiación total que recibirían las comunidades autónomas en 2016 alcanzaría los 170.300 millones, lo que supone un 7,7% más que el ejercicio anterior.

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