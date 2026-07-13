Hallan restos óseos en una vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo) y precintan el punto limpio - EUROPA PRESS

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras el hallazgo de restos óseos en una vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo), lo que ha obligado a precintar el punto limpio del municipio para su inspección.

El laboratorio de criminalística analizará los restos, que según los primeros indicios se corresponden con un cráneo con aparentes signos de violencia, según indican fuentes del caso a Europa Press. La investigación la ha asumido la policía judicial de la Guardia Civil.

Los restos fueron localizados en el interior de una vivienda mientras se realizaban labores de limpieza y desescombro, motivo por el que se ha ordenado clausurar el punto limpio para comprobar si hay más huesos en este lugar.

El Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete, un municipio toledano de cerca de 3.000 habitantes, informó el pasado sábado de que se había precintado el punto limpio hasta nuevo aviso "por orden judicial".