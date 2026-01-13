El hijo de Ábalos dice que Delcy Rodríguez estuvo hace poco en Madrid yendo "de compras" y en una clínica estética

1042224.1.260.149.20260113191522 Archivo - El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, a su llegada a declarar al Tribunal Supremo, a 4 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, ha afirmado que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha estado "hasta hace nada" en España, yéndose "de compras" y visitando una clínica estética en la calle madrileña de Serrano.

"Hasta hace nada, Delcy ha estado en España. Ha venido incluso con sanciones impuestas y ha estado también por Serrano (la segunda calle más cara de España), para irse de compras o visitar una clínica estética", ha señalado en una entrevista concedida al programa 'El Precio de...' que será emitida este miércoles en 'Telecinco'.

En ella, el hijo de Ábalos --además de revelar supuestas visitas posteriores a España por parte de la dirigente venezolana-- se refiere también al denominado 'caso Delcygate', originado a raíz de la parada que el avión de Rodríguez hizo en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-Barajas el 20 de enero de 2020, y que fue analizada por el Tribunal Supremo (TS) y los juzgados madrileños desde el prisma de la normativa comunitaria que prohibía la entrada al espacio Schengen de personas sancionadas por la Unión Europea (UE).

EL 'CASO DELCYGATE'

Al respecto, el entrevistado asevera que "nadie en el Gobierno conocía que hubiera sanciones" sobre la actual presidenta venezolana, indicando que la persona que llamó al exministro de Transportes para que fuese a Barajas fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Su misión era evitar que pisara espacio Schengen", explica.

El hijo del exdirigente socialista sostiene que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es "el presidente en la sombra" y quien "dirige" la posición de España en el orden internacional. "Se ha beneficiado de muchas actividades en Venezuela. Si él cae, el presidente va a tener que dar muchas explicaciones", advierte.

Según ha trasladado este martes el Grupo Mediaset en un comunicado, Víctor Ábalos ampliará y comentará así la entrevista ofrecida al periodista Santiago Acosta, revelando "quién" invitó a la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez y "por qué"; el "papel" que jugaron Sánchez y Zapatero en esa visita.

La entrevista incluye también temas como la relación de la esposa del líder del Ejecutivo, Begoña Gómez, con el rescate de Air Europa; y los responsables que autorizaron el rescate de Plus Ultra.

"MI PADRE TIENE INFORMACIÓN"

Por otro lado, Víctor Ábalos detalla cómo era la relación de su padre con Sánchez, la cual define como "la relación más cercana que uno se pueda imaginar". "No le cabe a nadie en la cabeza que no eran amigos. Es indiscutible (...) Mi padre era el confidente de Sánchez. Siempre le demostró cariño, amistad y afecto", defiende, avisando que el exministro "tiene información".

En referencia a la estancia en prisión de su padre tras su ingreso en Soto del Real el pasado mes de noviembre, reconoce que "está viviendo en unas condiciones complicadas" y que, a su juicio, hay personas con delitos de asesinato y terrorismo que están "más humanizados" que su progenitor.

Asimismo, remarca que ha vivido junto a él "desagradables episodios": "A mi padre y a mí casi nos sacan de la carretera al grito de "rojos de mierda". Hay que estar muy enfermo". "Yo veo en mi padre fuego en los ojos. Él se siente un preso político. Es inocente. No pienso en otra cosa más que en sacarlo de la cárcel lo antes posible", concluye.