Iberdrola gana el concurso para instalar paneles solares en los edificios del Congreso por casi 82.500 euros

La adjudicación se ha resuelto un año después de lo previsto, pues el Ayuntamiento de Madrid exigió garantías para autorizar la obra

La Mesa del Congreso ha adjudicado este martes a Iberdrola Clientes el contrato para la colocación de placas solares en varios edificios de la Cámara, unos paneles que se prevé estén instalados antes del verano y que costarán casi 82.500 euros, impuestos incluidos.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, Iberdrola ha resultado adjudicataria de los tres lotes en los que se divide un contrato que se ha resuelto un año después de lo previsto, pues el Ayuntamiento de Madrid tardó en dar su visto bueno a la obra.

En concreto, la Cámara instalará paneles en cinco de sus siete edificios: las cuatro ampliaciones donde se ubican despachos, grupos parlamentarios y salas de reuniones; y la residencia a disposición de la Presidencia de la Cámara --ubicada en la calle Casado del Alisal, cerca del Museo del Prado--, que ahora está utilizando Armengol. Queda excluido el decimonónico Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde está el hemiciclo, por su alto valor histórico.

CON CARGO A REMANENTES

El primer lote, relativo a los panales que se colocarán en la ampliación dos, se ha adjudicado por un importe de 25.174,05 euros; el segundo (ampliaciones tres y cuatro) por 41.465,49 euros; y el tercero, la vivienda institucional, se ha adjudicado 15.800,18 euros.

La oferta presentada por Iberdrola para el primer lote incluía valores anormalmente bajos, pero tras la información presentada por la empresa y las verificaciones realizadas, la Junta de Contratación del Congreso acabó considerándola viable. Para los tres lotes, la empresa adjudicataria ha ofertado una ampliación del plazo de garantía de 13 años para los paneles fotovoltaicos y 10 años para los inversores.

Este gasto se llevará a cabo con cargo al fondo de remanentes presupuestarios del Congreso. Según los últimos datos publicados por el Congreso, a 31 de marzo de 2024, fecha de cierre del ejercicio 2023, su cuantía era de 22,4 millones de euros.

PRIMER CONCURSO, A FINALES DE 2023

La Mesa del Congreso convocó el primer concurso para la colocación de las placas en octubre de 2023, pero lo anuló a las pocas horas porque el Ayuntamiento de Madrid avisó de que no autorizaría la intervención si no tenía garantías de que no se verían afectados elementos históricos.

Habitualmente la licitación y la obtención del permiso para las obras se tramitan en paralelo, pero esta vez desde el consistorio del 'popular' José Luis Rodríguez Almeida, se dejó claro que no habría licencia si no tenían las garantías que pedían.

Por eso el Congreso solicitó un informe a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura que, a principios de 2024, dio su visto bueno a los panales al constatar que su instalación no "altera" ni "menoscaba los valores del conjunto histórico en el que se localizan los inmuebles".

EDIFICIOS CARENTES DE VALOR CULTURAL

En su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes señalaba que los inmuebles sobre cuyos tejados se van a instalar las placas "no presentan ningún nivel de protección específica" de los recogidos en la Ley del Patrimonio Histórico, pues todos son "edificaciones contemporáneas carentes de cualquier valor cultural".

Eso sí, recordaba que tres de los edificios afectados --las ampliaciones I y II-- y la residencia institucional, sí están el entorno de edificios declarados Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento --los dos primeros, junto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo-- y el tercero frente a la ampliación del Museo del Prado

Cultura destacaba que los paneles se instalarán "sobre cubiertas planas que están a una altura suficiente o presentan antepechos" de manera que no se verán a nivel de calle y que, además, su colocación no afectará ni a la estructura ni a los materiales de las cubiertas" y que, en todo caso, se "trata de una intervención reversible".

La dirección general también recogía que, aunque los edificios se encuentran en el Recinto de la Villa de Madrid, Conjunto Histórico declarado Bien de Interés Cultural, el proyecto "no altera las características generales de su ambiente". También detallaba que los paneles se van a poner en cubiertas que las que ya hay otro tipo de instalaciones y maquinarias, y que en otros inmuebles de la zona ya lucen placas solares.

"En conclusión, la intervención propuesta no altera, modifica ni menoscaba los valores del conjunto histórico en el que se localizan los inmuebles, valorándose como una intervención adecuada y compatible con la tipología y características de las edificaciones objeto de la intervención y del lugar en el que se ubican", finalizaba el informe de Cultura.