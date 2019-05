Iglesias agradece a la CEOE y a Botín por convencer a Podemos de que deben estar en un gobierno de coalición

Publicado 22/05/2019 19:51:43 CET

Recuerda que hicieron a Pedro Sánchez presidente "sin pedir nada a cambio"

FERROL (A CORUÑA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este miércoles que, tras las elecciones generales, en la formación 'morada' tenían "algunas dudas" sobre si debían entrar en un gobierno de coalición con el PSOE, y ha añadido que después de que la CEOE y la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, dijeran que no quieren que Unidas Podemos entre en el Ejecutivo, ahora están "convencidos" de que es fundamental que estén.

En un mitin celebrado en Ferrol, Iglesias ha señalado que si bien desde el Congreso "se pueden cambiar algunas cosas", donde se cambian "de verdad" es desde el Gobierno: "teníamos algunas dudas, pero nos las ha resuelto la CEOE cuando ha dicho que no quieren que estemos en el gobierno", ha apuntado, para luego añadir también el nombre de Ana Patricia Botín.

Así, les ha dado las gracias tanto a la patronal como a la presidenta del Santander por convencerles de que "es fundamental" que estén el Gobierno.

"HICIMOS A SÁNCHEZ PRESIDENTE"

Durante su intervención, el líder morado ha recordado que cuando los inscritos de Podemos se negaron a que la formación apoyara "un gobierno de Rivera presidido por Sánchez", les pusieron "a caer de un burro", pero ha apuntado que ese Ejecutivo "no era de izquierdas". "Tras tres años ya no engañan a nadie, y la propia militancia del PSOE dijo 'con Rivera no' y celebró nuestra aparición en pantalla con un 'Sí se puede'", ha añadido.

Tras esto, Iglesias ha defendido la moción de censura que plantearon y que no salió adelante, en la que dijeron que "era indigno que un partido de corruptos estuviera al frente del gobierno", y ha aplaudido el trabajo que hizo su grupo para que la moción de censura del PSOE saliera adelante. En este punto, ha resaltado que hicieron ese trabajo sin pedir nada a cambio, y que hicieron a Pedro Sánchez presidente son condiciones. En ese momento, alguien entre el público le ha gritado 'No te fíes de él'.

Ahora, a pocos días de que arranquen las negociaciones entre Sánchez e Iglesias (que según él se han aplazado hasta que termine la campaña electoral), cita a Mandela para hablar del gobierno de coalición y recuerda que el nobel dijo que la Democracia hacía posible que el hijo de un minero puede acabar siendo el director de la mina.

Para el líder 'morado', en democracia un niño debe tener las mejores escuelas "para ser en la vida lo que quiera", y eso, añade, es lo que plantearán en la negociación de gobierno: "servicios públicos".

CONCILIAR INTERESES

Tras esto, ha recordado que la política no va de conciliar intereses, "como dicen algunos tecnócratas con etiqueta de progresistas", sino de "representar intereses", y ha vuelto a atacar a las grandes empresas energéticas del país, acusándolas de comprarse políticos porque tienen "conciencia de clase".

Así, ha recordado que Unidas Podemos sabe a quien representa: "a los trabajadores, a los empresarios honestos, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos y a los jóvenes". Y ha añadido que frente a las barbaridades y las injusticias de la globalización es necesario "un gobierno que limites a los poderosos". "La democracia es poner limites a minoría de privilegiados y convertir esos privilegios en derechos para todo el mundo", ha añadido.

Por último, Iglesias ha señalado que son conscientes de que habrá muchas presiones y que serán atacados puesto que hay "bancos con acciones en medios de comunicación". Pero ha subrayado que tienen claro el mandato de la ciudadanía y que para que sean más fuertes ante esos ataques es importante que tengan un peso "grande" en las elecciones municipales y autonómicas, porque esas administraciones "están más cerca del servicio a la gente".