Iglesias defiende las primarias abiertas como condición para la unidad de la izquierda pero avisa: "Hace falta valentía"

El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el encuentro bajo el título ‘Frenar a la extrema derecha’, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha reivindicado que las primaras abiertas a la ciudadanía es el elemento central para poder conformar una candidatura de unidad en la izquierda alternativa, aunque ha sentenciado tiene que haber partidos que asuman la "valentía" y "riesgo" de someterse a esta metodología para elegir a los candidatos.

Su posición llega en un contexto en el que el espacio progresista más allá del PSOE está debatiendo la forma en la que encara los próximos comicios generales. Por ejemplo, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado dispuesto a liderar un frente amplio si eso ayuda a la unidad de la izquierda mientras que Podemos, por otro lado, aboga por el tándem electoral del republicano con la exministra de Igualdad, Irene Montero, y propiciar un proceso de desborde en la izquierda alternativa.

A su vez, los partidos del socio minoritario del Ejecutivo (IU, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid) están en el proceso de reeditar su alianza electoral para forjar una coalición amplia de izquierdas, aunque por ahora carecen de candidato y marca electoral definida.

Y en este espacio Movimiento Sumar plantea en su documento para su futura asamblea del 11 de julio la celebración de primarias para elegir listas, en caso de que haya desacuerdo entre las distintas formaciones.

Durante su intervención en una de las mesa de debate de la 'Fiesta de la Primavera', uno de los principales foros ideológicos del partido morado celebrado en Madrid, ha señalado que la metodología de la participación ciudadana en la elección de candidatos es el "elefante que está siempre presente en la habitación" de la izquierda alternativa, máxime cuando hay una enorme preocupación en todo el arco progresista ante las dificultades de las distintas organizaciones para "encontrarse a nivel electoral".

LATINOAMÉRICA MARCA EL CAMINO

En este sentido, ha apuntado que América Latina suele ser el "laboratorio" al que se mira la izquierda y que al otro lado del Atlántico las fuerzas políticas más competitivas a nivel electoral no son las que piensan "igual", sino las que articulan mejor la participación popular que determina la correlación de fuerza entre los distintos sectores en liza.

Por tanto y para el caso español, Iglesias ha reivindicado como fórmula para articular la unidad procesos de primarias abiertos a la ciudadanía, que permitirían involucrar a "amplísimos" sectores de la sociedad que verían que "esto no es una cosa de sillones de los partidos", sino que han votado para forjar una candidatura "ahora sí ilusionante".

Tras destacar que fue Podemos quien empezó a hacer primarias "masivas" en España, ha desgranado que este método de elección tiene un "precio que todo el mundo conoce" y que otras organizaciones no quieren competir con los morados en ese escenario.

Por tanto, ha recetado que en la izquierda alternativa tiene que haber una "voluntad de riesgo" y de "valentía" para acometer esas primarias abiertas, dado que si las bases pueden votar un programa electoral también deben hacerlo con esa posible "gran candidatura de unidad". "Que se presente Óscar Puente a las primarias, que no hay ningún problema. Si las listas las decide la gente y el programa lo decide la gente votando, entonces no hay problema", ha dicho en tono irónico.

Al hilo, ha insistido en que el problema es el "miedo a la participación" pero ha avisado si de verdad se aspira a "frenar a la ultraderecha y a la derecha" en 2027 hace falta "dejar votar a la gente". Y ha avisado que "como lo más ilusionante que se presente sea el mal menor", ya se sabe cómo termina eso porque lo están viendo "todo el rato", ha zanjado Iglesias en lo que parece una alusión crítica al espacio Sumar.

"COMANDO GARRAPATA" EN EL CASO LEIRE DÍEZ

Por otro lado, ha criticado falta de valentía por parte del PSOE, que no se ha atrevido a reformar la ley para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para dejar de "hacer el pagafantas" o de montar el "comando garrapata" con la exmilitante Leire Díez para "hacer el ridículo ante millones de personas".

Es más, ha lanzado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a lo mejor está haciendo el ridículo" permitiendo que operadores de la derecha "sigan controlando" ministerios clave, señalando a Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande Marlaska (Interior).

A su vez, el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha reflexionado en el mismo foro que las candidaturas de unidad son un objetivo deseable pero que no se pueden hacer "desde la prepotencia y humillando", en alusión al caso de 'Por Andalucía' y la ausencia de puestos de salida que tuvo Podemos dentro de esa coalición.

En este sentido, ha dicho que aunque algunos crean que se salvaron los muebles, hace falta tener "más altura de miras" y pensar realmente en el proyecto común, admitiendo que dudó en estos comicios si decantar su voto hacia el PSOE en Andalucía por todo lo que pasó dentro de la coalición que forjaron IU, Sumar y Podemos junto a otros partidos.