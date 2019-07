Iglesias pide autocrítica a Carmena: "Cuando nos dividimos entra gente como Almeida que hará volver a fumar en bares"

Publicado 08/07/2019 22:23:30 CET

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado muy crítico este lunes con la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena por su apoyo a Íñigo Errejón y la creación de Más Madrid y le ha pedido que haga "autocrítica" antes de responsabilizar al líder nacional de la formación de que perdiera la Alcaldía de la capital.

En este sentido, ha afeado las palabras de Carmena en una entrevista para el diario 'El País' en la que decía que "pudo ser decisivo" para la pérdida de la alcaldía que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, pidiera el voto para la otra candidatura de izquierdas en la capital, encabezada por Carlos Sánchez Mato, las pasadas elecciones locales.

Aunque ha admitido que desde la dirección nacional de Podemos pudieron hacer "algunas cosas mal" ha recalcado que tampoco estaría mal "una cierta autocrítica" por parte de Carmena. "Cuando la izquierda se une, cuando no excluye, cuando hay sitio para todos, para las individualidades y para los partidos, se puede ganar", ha indicado en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press.

Por contra, ha defendido, cuando la izquierda se divide, permite que personas como el popular José Luis Martínez Almeida se haga con el Ayuntamiento de la capital. "Cuando nos dividimos pues entra gente como Almeida que va a acabar haciéndonos volver a fumar en los bares", ha apostillado.

En cualquier caso, ha defendido que la dirección nacional de Podemos fue "responsable" en su actuación en Madrid al pedir apoyo para Manuela Carmena "y también para el artífice de las políticas económicas en el Ayuntamiento de Madrid, que era Carlos Sánchez-Mato".

"Y dijimos si no están juntos no va a ser posible que la izquierda siga gobernando. Creo que a día de hoy todo el mundo tiene claro que si Manuela hubiese apostado por la misma fórmula que le hizo alcaldesa, contar con los partidos políticos, contar con todo el mundo, no expulsar concejales, no montar un partido propio excluyendo a los demás, igual seguiríamos gobernando en Madrid", ha zanjado.

CIUDADANOS

El líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias también se ha referido a la petición de dimisión del ministro de Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por parte de Ciudadanos, que le recrimina haber "calentado la calle" y de haber puesto a Cs "en la diana" tras los ataques sufridos por la delegación del partido de Albert Rivera que asistió el pasado sábado a la manifestación del Orgullo LGTBI en Madrid.

Para Iglesias, no es de "extrañar" que los colectivos LGTBI estén enfadados con Ciudadanos, varios de cuyos miembros tuvieron que abandonar entre insultos la manifestación del Orgullo.

Aunque ha reiterado que el derecho de manifestación es "sagrado" y que la gente de Ciudadanos "puede ir a donde le de la gana", ha recalcado que si el partido naranja pacta con la "extrema derecha" de Vox es normal que reciba estas crítica.

"Es normal que la gente diga que les parece hipócrita que terminen haciéndose protagonistas de la reivindicación que quiere poner los derechos LGTBI en primer plano", ha aseverado.