Iglesias pide a Garzón que sea "responsable" y no "ataque" a Podemos: "Yo no voy hablar mal de Izquierda Unida"

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este lunes al líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que sea "responsable" y no "ataque a compañeros" después de las declaraciones del también ministro de Consumo en las que reclamaba a los morados abandonar la lógica de "enfrentamientos" en la izquierda, porque el "ruido" es trabajar en contra de un pacto y "desgasta" a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

"Creo que no es responsable por parte de Alberto Garzón atacar a compañeros. Yo no voy aquí a hablar mal de Izquierda Unida", ha asegurado Iglesias en una intervención en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha apuntado que es "legítimo" que, en el contexto actual, Izquierda Unida quiera tener "mucho peso" en la listas por Andalucía, pero se lo tienen que ganar, a su juicio, "en unas primarias".

Así, Iglesias ha reivindicado seriedad en el proceso de negociación de Sumar y Podemos, y no decir "que no te importan las listas cuando llevas más de 10 años siendo cargo público", en referencia a Garzón, que entró en la Cámara Baja como diputado tras las elecciones generales de 2011. "Entonces, compañero, no me digas que a ti no te gustan las listas, que tú has peleado conmigo tener a gente de tu partido en las listas muchísimas veces, como en cualquier partido", ha recordado.

El exlíder de la formación morada ha insistido en "ser respetuoso con la gente" y "entender que ahora" hay una partido político, como Podemos, "que está exigiendo mucho menos" de lo que exigía IU al acordar la alianza para los comicios de 2016.

En este contexto, Iglesias ha rememorado que IU tenía dos diputados tras las elecciones de 2015 y no quería acudir a las urnas "bajo el paraguas" de Podemos, sino ir a la siguiente cita electoral como coalición. "Pero primero dejamos bien atado la metodología de cómo vamos a hacer todo esto, qué porcentaje ocupa cada uno y cómo se hacen los recursos", ha indicado el exvicepresidente, al tiempo que reprochado a Garzón que "decir que esto no importa, que los partidos son horribles", puede "sonar bien", pero "para cualquiera que tenga un mínimo de experiencia esto suena a 'me están tomando el pelo'".

"Alguien no puede decir que los partidos políticos son un atraso y llevar militando en partidos políticos treinta años porque eso es insultar la inteligencia de la gente", ha apuntado Iglesias, para apuntar después que "sería una tragedia" que Podemos y Sumar no fueran juntos a las próximas citas electorales, por lo que ha instado a Yolanda Díaz a que se comprometa "a que va a haber unas primarias abiertas".