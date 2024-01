Iglesias tilda de "estupidez" que Díaz critique a Podemos y le afea que quisiera negociar con el PP y no con Belarra

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente Pablo Iglesias ha tildado de "estupidez" criticar que Podemos votó igual que PP y Vox para rechazar la reforma del subsidio de desempleo, como ha lanzado la líder de Sumar Yolanda Díaz, dado que su voto en contra es por motivos diametralmente distintos a los de la derecha, como también pasó en su día con ERC y Bildu en el caso de su reforma laboral.

"Eso es una estupidez. Se puede votar que 'no' a algo por razones completamente diferentes", ha lanzado en declaraciones a RAC1, recogidas por Europa Press, para replicar que "lo grave" es que Díaz llamara al portavoz del PP, Borja Semper, para negociar con los populares sobre ese decreto pero no lo hizo, ha sostenido, con la líder de Podemos, Ione Belarra.

Esta mañana la ministra de Trabajo ha acusado a Podemos de haber "golpeado a los trabajadores de la mano de PP y Vox" al votar en contra de la reforma del subsidio el subsidio por desempleo, lo que contribuyó a tumbar la medida que, no obstante, no entraba en vigor hasta el 1 de junio de 2024.

A su vez y tras recalcar que el voto del partido morado a la reforma del subsidio de paro se fundamentó en que incluía un "recorte" en la cotización para las pensiones de los perceptores mayores de 52 años, Iglesias ha censurado que es "bastante impresentable" que Sumar utilice ese argumentario, dado que por ejemplo Bildu se opuso en su día a la reforma laboral con razones totalmente distintas a la de PP y Vox.

EL GOBIERNO DEBE NEGOCIAR CON PODEMOS IGUAL QUE CON JUNTS

"No ha querido negociar con la izquierda", ha reprochado Iglesias en alusión a Díaz para contraponer que cuando el Gobierno, que está en situación de minoría en el Gobierno, negocia mejoras con los morados se logran pactos, como pasó con el sí de Podemos al decreto anticrisis tras acordar Belarra y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, prorrogar la prohibición de desahucios hasta 2024.

De esta forma, ha defendido que al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "generoso" y negocia con Junts la Ley de Amnistía o competencias de inmigración, lo mismo pasa con Podemos, dado que el jefe del Ejecutivo manda en el Gobierno pero no en el parlamento donde necesita muchos votos.

Por tanto, ha respaldado que Podemos tiene la posición correcta al denunciar que existe un recorte en la reforma del subsidio de desempleo y que el Ejecutivo debe retirarlo para tener su apoyo, sin que además suponga un "drama" porque la medida iba a entrar en vigor en junio y es perfectamente posible eliminar ese punto la semana que viene.

Iglesias también ha emplazado a "naturalizar" la realidad parlamentaria actual, que ha llevado al PSOE a tener que asumir una amnistía con la que estaba en contra porque necesitaba los votos de formaciones catalanas para hacer presidente a Sánchez y, por otro lado, obligará al Gobierno a "emplearse a fondo" en las negociaciones en el Congreso, algo que "no es mala cosa".

LA DURACIÓN DE LA LEGISLATURA DEPENDERÁ DE LA REFORMA DEL ESTADO

El también exlíder de Podemos ha manifestado por otro lado que la amnistía no resuelve completamente le problema catalán y defiende que toca una "reforma del Estado" en "dirección confederal" para solventar la "tensión territorial" y plurinacional.

En su opinión, este factor será clave para el futuro de la legislatura, dado que augura que será "corta" si no se dan pasos en ese sentido pero si hay "voluntad" de reforma con los aliados, en "una lógica de parlamentarización de la política", se alargará.

BELARRA: EL GOBIERNO QUEDA TOCADO EN LAS PRIMERAS VOTACIONES

Por otro lado, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el Ejecutivo sufrió un "fuerte varapalo" y "duramente tocado" en las votaciones de sus primeras medidas importantes, para advertir al PSOE que "no ha calculado bien el complicado efecto de romper la mayoría plurinacional y democrática y sacar" a su formación del Ejecutivo.

Mediante una tribuna en 'Diario Red', Belarra ha destacado que las principales medidas del escudo anticrisis las impulsaron los morados en la anterior legislatura, junto a una reforma del subsidio de paro que incluye un recorte, ilustra que el Ejecutivo arranca la legislatura "con el motor al ralentí" y "sin iniciativa política".

"En su primera votación relevante, la convalidación de tres reales decretos vinculados a los fondos europeos, el Gobierno ha quedado duramente tocado, no tanto por el resultado final sino, ante todo, por el proceso que ha llevado a él", ha desgranado Belarra.

Es más, ha contrapuesto que el PSOE abría la legislatura "sintiéndose fuerte", "casi heroico", tras el acuerdo de investidura y con una nueva coalición donde "ya solo manda Sánchez". Sin embargo, ese plan perfecto se ha truncado, en opinión de Belarra, como se ha comprobado en el Congreso con la primera votación relevante.

"En el Congreso quedan cinco votos, los de Podemos, cuya única atadura es con el bienestar y los derechos de la gente, no con el Ejecutivo. Cinco votos que no se pueden disciplinar y que vamos a utilizar con todas nuestras fuerzas para impulsar transformaciones sociales, feministas y democráticas. Quizás el PSOE no ha calculado bien el complicado efecto de romper la mayoría plurinacional y democrática y sacar a Podemos del Gobierno. Ahora el Ejecutivo va al ralentí y, por el contrario, al Congreso vuelven los debates centrales", ha sentenciado Belarra.