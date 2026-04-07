Iglesias ve ganas de una candidatura Rufián-Montero y pregunta si IU daría escaño a Podemos si queda fuera el 17M

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante un mitin de Podemos-Alianza Verde, a 4 de febrero de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha opinado que la gente quiere votar una candidatura de izquierdas liderada por el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la exministra de Igualdad Irene Montero, convencido de que el equipo entre ambos ilusionaría al electorado de izquierdas.

También ha dicho que él defiende que haya unidad de la izquierda en Andalucía pero se ha preguntado si IU estaría dispuesto a compartir uno de sus escaños con Podemos durante la siguiente legislatura si al final los 'morados' no sacan diputados a través de los puestos que tienen en la lista de Por Andalucía.

"Creo que en el acto del jueves (que compartirán ambos en Barcelona) la gente que va a ir les va a decir dejaros de rollos, o sea, no me cuentes que si tu partido, que si el tuyo o que si no sé qué, poneos de acuerdo que queremos votar una candidatura liderada por vosotros. Creo que eso es lo que les va a decir la gente y si hay dudas respecto a eso, que dejen participar y votar a la gente", ha indicado Iglesias en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press.

De cara al evento de Rufián y Montero sobre el futuro de la izquierda, que tendrá lugar en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, el también exvicepresidente del Gobierno ha aludido a una encuesta del diario 'El Mundo' en la que se apuntaba que a más de dos tercios de los votantes de Sumar les "encantaría" una candidatura liderada por Rufián e Irene Montero. Una posibilidad que también era del agrado entre el electorado del PSOE.

"Ese equipo que podrían hacer Rufián e Irene Montero ilusionaría a mucha gente y que eso podría ser el inicio de algo que la gente está pidiendo: dejen de pelearse, pongáse de acuerdo. Nos gusta mucho Rufián, aunque sea independentista, y aunque en su partido pues no le apoye. Irene Montero es un referente, es una figura política que ha demostrado su valentía como nadie, pues, ojalá que a partir de ahí, ellos dos sean capaces de tender la mano a mucha gente y de ofrecer además participación", ha desglosado Iglesias aludiendo así también a la confección de una eventual candidatura mediante primarias.

Finalmente el exlíder de Podemos ha concluido que los dos tienen una "enorme responsabilidad" y que ojalá sepan responder a un "sentimiento" que, bajo su percepción, es "absolutamente mayoritario".

RETO A MAÍLLO: LA UNIDAD HAY QUE DEMOSTRARLA

Por otro lado, se ha preguntado si el líder de IU y candidato de Por Andalucía a las elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, estaría dispuesto a que ceder que Podemos pueda tener diputado durante la próxima legislatura en caso de que los candidatos morados no logren escaño tras la votación del 17 de mayo.

El exvicepresidente ha afirmado que el electorado quiere ver a las diferentes figuras y partidos unidos y ha subrayado que Podemos, cuando estaba "muy fuerte", tendió la mano a formaciones que estaban en una situación "más difícil y fue generosa" a la hora de configurar listas e incluso repartir ministerios.

De esta forma, ha enfatizado que su posición es a favor de la unidad y del entendimiento, lo que es compatible con plantear que todo el mundo sea respetado pese a "cierta obsesión que tienen algunos por humillar a Podemos y por hacerle daño".

Luego, ha confrontado que Maíllo, que sostiene que "todo el mundo está muy ilusionado" con el acuerdo de Por Andalucía, en su día fue crítico ante el hecho de que IU fuera en el puesto 'número cuatro' en la candidatura de Sumar a las elecciones europeas, lo que supuso que la formación se quedara fuera de la eurocámara por primera vez en su historia.

Por tanto, se ha cuestionado si Maíllo se va a plantear si al final, como parece, no sale ningún candidato de Podemos en el parlamento andaluz, que los parlamentarios de IU cedan algún puesto a los 'morados' a lo largo de la legislatura, atribuyéndole que deslizó esa posibilidad en lo relativo a las europeas.

"Lo digo porque yo creo que la unidad hay que construirla siempre tendiendo la mano, siendo generoso, sabiendo liderar y respetando y no humillando a nadie", ha zanjado.