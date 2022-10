Illa avisa a Aragonés de que votará en contra de los presupuestos si no abre una negociación

BRUSELAS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC y líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, ha reiterado este miércoles que tiende la mano al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para negociar unos presupuestos con el objetivo de que Cataluña tenga sus cuentas listas el 1 de enero de 2023, afirmando que el PSC votará en contra de las cuentas si ERC no abre una negociación.

En declaraciones en Bruselas donde se entrevista este jueves con varios comisarios europeos, el dirigente socialista ha subrayado su disposición a mantener una negociación presupuestaria con ERC, advirtiendo de que no votará unas cuentas que no haya pactado. "Si no hay negociación con nosotros no lo votaremos, si la hay puede haber acuerdo", ha señalado.

"Es importante que tengamos responsabilidad y favorecer que haya un presupuesto en vigor, no algún día del primer trimestre de 2023, sino el 1 de enero de 2023", ha asegurado el líder de la oposición en Cataluña, que este viernes se reúne con Aragonés para abordar el proyecto de Presupuestos de 2023, después de que el presidente de la Generalitat ya lo haya hecho con Junts, CUP y 'comuns'.

En todo caso, al ser preguntado si el PSC se verá obligado a apoyar las cuentas de Aragonés si Esquerra aprueba el presupuesto del Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, Illa ha querido separar ambas cuestiones para destacar que "son libretas separadas".

El líder del PSC ha insistido en que el presupuesto es el "instrumento más relevante" con el que cuenta la Generalitat para afrontar la situación económica y los problemas energéticos que atraviesa toda Europa y ha defendido el diálogo con Aragonés asegurando que ambos tendrían que hablar más a menudo.

CELEBRA LA VUELTA DE CATALUÑA A BRUSELAS

Su visita a Bruselas llega tan solo días después del viaje del presidente de la Generalitat para reunirse con el comisario de Justicia, Didier Reynders, y el de Mercado Interior, Thierry Breton, en el primer encuentro en siete años de un presidente de la Generalitat con dirigentes del ámbito comunitario.

Esto es algo que ha celebrado Illa, que ha considerado una "buena noticia" y un "acierto" el viaje de Aragonés. "Cuanto más venga mejor, no sé si para él, pero para Cataluña sin duda. Hay que estar presente en las discusiones europeas", ha argumentado.

En este sentido, ha lamentado que Cataluña haya estado "ausente" tanto tiempo en estos debates y ha explicado que en que en sus encuentros va a trasladar que Cataluña "avanza en la buena dirección". "No concebimos ninguna acción política en Cataluña al margen de los debates en Europa y participando con nuestros puntos de vista. He constatado que en momentos complicados para todo el mundo, es especialmente relevante sumar, ir juntos", ha afirmado, recalcando que viene a "hablar bien" de Cataluña en Bruselas.

El líder del PSC se reúne este jueves con el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Relaciones Internacionales, Maros Sefcovic, y la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, todos miembros de la familia socialista.