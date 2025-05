Illa defiende la intervención pública para reducir desigualdades y censura el "vale todo" para llegar al poder

Afirma que la pandemia supuso una "lección de humildad" al "individualismo tan creciente": "No te vas a curar tú solo"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reivindicado que la intervención de las administraciones públicas es necesaria para disminuir las desigualdades, a la vez que ha cargado contra quienes recurren al "vale todo" para alcanzar el poder.

Así se ha pronunciado al intervenir este martes en el II Congreso Federal de UGT Servicios Públicos, que le ha galardonado con el Premio Ernest Lluch, destacando su papel como ministro de Sanidad en la pandemia.

"¿Cómo puede ser que en Cataluña, por poner un ejemplo, el año pasado, creciendo la economía un 3,6% en términos de Producto Interior Bruto, no se redujera la tasa de pobreza infantil?", se ha preguntado Illa, para defender que la economía "por sí misma, aunque crezca, no reduce las desigualdades si no hay una intervención clara, contundente, bien dirigida de las administraciones públicas".

El presidente catalán, que ha resaltado la necesidad de una "prosperidad compartida", ha criticado la "absurda guerra arancelaria" impulsada por Estados Unidos y que pone "en riesgo" parte del tejido productivo.

"También cuando esa prosperidad no llega a ser compartida, por ejemplo en materia de vivienda, que es el gran factor que afecta a la desigualdad", ha añadido, subrayando que, aparte de políticas públicas, también hay que "cambiar, mejorar, incidir en la moral y en la ética de las personas".

Illa ha avisado de que los tiempos actuales son de "reaccionarismo, autoritarismo, regresión de la democracia en países que hasta ahora eran referentes democráticos".

"Unos momentos en que para algunos vale todo, no hay límites en la acción política, no hay ningún valor al que referenciarse, no hay ningún límite. Vale todo, el insulto, la falta de respeto, el debilitamiento de las instituciones, cualquier cosa para conseguir el poder al precio que sea", ha lamentado.

Y ha sacado pecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido logros frente a quienes "decían que si se practicaban, si se conseguían, iban a entorpecer el desarrollo de la economía".

Ha señalado que "los datos están ahí": "La economía va bien, va mucho mejor que cómo funcionan países de nuestro entorno y con mejoras sociales muy significativas".

"VIVIMOS EN SOCIEDAD, TODO NOS AFECTA A TODOS"

Al recibir el premio del sindicato, Illa ha recordado el trabajo del que fue su equipo en el Ministerio de Sanidad y a "todo el conjunto de servidores públicos" que durante una etapa "tan complicada" como la pandemia "dieron un paso al frente y cumplieron con su deber de una forma ejemplar".

"La pandemia nos dio una lección de humildad ante este individualismo tan creciente que hemos tenido los últimos 30, 40 años", ha asegurado. "Vivimos en sociedad y todo nos afecta a todos y la pandemia fue un recordatorio muy explícito de esto. No te vas a curar tú solo, no puedes, hemos de solucionarlo conjuntamente", ha apostillado.

Illa ha reivindicado la figura de Ernest Lluch, asesinado por ETA en noviembre del 2000, al que ha definido como un referente socialista por lo que hizo como ministro de Sanidad y por su "talante, siempre abierto, siempre dialogante, siempre dispuesto a conocer cosas nuevas".

Ha destacado que Lluch quería la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad, el "no sentirse más que nadie, el sentirse todos formando parte de un mismo espacio público compartido".