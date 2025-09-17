Illa desea "toda la suerte del mundo" a Pere Aragonès tras abandonar la política

Archivo - El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (i) y el expresident de la Generalitat Pere Aragonès (d), se saludan a su llegada a un encuentro en el Palau de la Generalitat, a 29 de octubre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado a su predecesor Pere Aragonés su más "absoluto" reconocimiento por haber servido a Cataluña y le ha deseado "suerte" un día después de que renunciara a su sueldo como expresidente para trabajar en la empresa familiar.

"Le quiero expresar una vez más mi reconocimiento por haber servido a Cataluña, Ha tomado un rumbo profesional y le quiero desear desde los micrófonos toda la suerte del mundo", ha afirmado el presidente socialista en una entrevista en 'Más de uno' de Onda Cero recogida por Europa Press.

Aragonès anunció este martes su renuncia al sueldo que la ley prevé para los expresidentes de la Generalitat durante los 4 primeros años tras finalizar el mandato para iniciar "una nueva etapa al frente de la empresa familiar".

"De la política institucional se debe poder y querer salir. Lo he defendido siempre. Es fundamental saber cerrar bien las etapas para continuar siendo útil: ni aferrarse a los cargos, ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina", dijo en un comunicado.

El 'expresident' --que dejó el cargo hace 13 meses--, ha asegurado que en su primer año fuera de la Generalitat se ha dedicado "a ordenar el legado del Govern republicano y a organizar proyectos y prioridades para continuar haciendo servicio a la ciudadanía".