Illa insta a las comunidades a "aprovechar" el "mejor" sistema de financiación y reclama propuestas a los críticos

Archivo - El presidente de la Generalitat, Salvador Illa - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, ha afirmado que el nuevo modelo de financiación autonómica es una "oportunidad" para la mejora de los servicios públicos y ha cuestionado las críticas del resto de comunidades autónomas, a quienes ha instado a hacer propuestas alternativas.

Illa ha comparecido ante los medios este miércoles en la sede de UGT en Madrid tras su reunión con los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras, Pepe Álvarez y Unai Sordo, para abordar la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómico.

"Es el mejor sistema de financiación tanto para el conjunto de las comunidades autónomas como para Cataluña", ha defendido el presidente de la Generalitat, que a su vez ha cuestionado las críticas trasladadas desde el resto de regiones y partidos como el PP o Junts a la propuesta.

Así, el líder del PSC ha recordado que se trata de un sistema "que lleva 12 años caducado". "¿Qué hicieron otros partidos cuando gobernaban?", ha preguntado Illa, que también ha señalado la ausencia de otras propuestas sobre la mesa en esta materia. "Cataluña está para aportar soluciones, no polémicas", ha aseverado.

En ese sentido, se ha sentido "satisfecho" de que Cataluña "haya contribuido a abrir una oportunidad" que, a su juicio, "el conjunto de España debe aprovechar".

En este punto, ha pedido que se permita "poner en práctica" el nuevo modelo. "Tras doce años, después de poner 300.000 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a favor de las comunidades autónomas, hay una propuesta", ha dicho.

Para Illa, la mejora en la financiación es una apuesta con el fin de "reforzar la cohesión social, en un contexto en el que estamos generando prosperidad en España", frente a modelos de "acumulación insolidaria".

Este encuentro de Illa con los sindicatos coincide, además, con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado a las comunidades acerca de la reforma.

Todos los consejeros autonómicos que han participado, salvo Cataluña, han expresado al Gobierno su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica alegando que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno y ERC, a la vez que han amenazado con llevarlo ante la Justicia.