El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, participa en los Desayunos del Ateneo, a 23 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha reprochado al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que prometa derogar la ley de amnistía si llega a La Moncloa y ha asegurado que sus declaraciones demuestran que no comprende la realidad catalana.

"No se puede ser presidente de España si no entiendes a Cataluña y cada vez que habla demuestra que no la entiende. No entiende Cataluña y, por tanto, no entiende España", ha afirmado este lunes durante 'Los Desayunos del Ateneo' el presidente catalán.

Illa se ha pronunciado así después de que Feijóo haya reiterado que derogará la ley de amnistía si gobierna, aunque sus efectos no puedan revertirse, al considerar que se trata de un "compromiso político" que está dispuesto a cumplir.

"¿Voy a derogar la ley de amnistía? Sí, porque es un compromiso político y los compromisos políticos se cumplen. Yo comprendo que en la España sanchista el compromiso político es aquello que se dice y justamente no vas a hacer", ha declarado el líder 'popular' en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.