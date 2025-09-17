Illa reivindica desde Madrid su modelo lingüistico y pone en valor el catalán: "No podemos permitir su politización"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (c), a su llegada a la celebración de la Diada Nacional de Cataluña, en los jardines de la Delegación del Govern de la Generalitat de Cataluña, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha puesto en valor desde Madrid su modelo lingüistico y ha definido el catalán como "lengua inclusiva y transversal", por lo que ha apostado por "no permitir su politización por parte de nadie".

Así se ha expresado Illa desde el acto de la Diada de Cataluña de Madrid, en el que ha participado por segundo año consecutivo. En esta ocasión, ha estado arropado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y otros siete ministros del Gobierno central y diversos consejeros del Ejecutivo catalán, además de otras autoridades y representantes de partidos.

Durante su intervención, Illa ha sostenido que la convivencia "significa hablar y escribir en la propia lengua": "Cuando hablo en catalán es una invitación a convivir, porque conversar en cualquier de las lenguas de España es un privilegio".

En este contexto, ha defendido que el catalán, el vasco y el gallego "no son lenguas provinciales como dicen algunos", sino que las ha ensalzado como idiomas "para compartir, para expresarse y para vivir en plenitud".

"Representan una manera de vivir y de convivir. Representan a la España diversa de la cual todos formamos parte. El catalán suma y nos une a todos y a todas", ha proclamado Illa.

EL MODELO CATALÁN

Del mismo modo, el presidente Illa ha defendido el modelo lingüistico de Cataluña, insistiendo en que el "catalán ha construido convivencia a lo largo de las últimas décadas".

A renglón seguido, el dirigente socialista ha puesto en valor la "solidaridad" que, a su juicio, han demostrado los bomberos catalanes luchando contra el fuego en Extremadura o en Castilla y León durante la oleada de incendios.

Illa también ha destacado los encuentros que ha mantenido con otros presidentes autonómicos en Canarias, Navarra, Galicia, Aragón o Valencia y el que tendrá este viernes en Euskadi. "La convivencia es el bien más preciado que tenemos", ha añadido.

En sintonía con el discurso que lanzó el año pasado, Illa ha asegurado que su Gobierno apuesta por "una Cataluña de todos y con todos dentro del marco legal e institucional", recalcando que "la convivencia es la base que genera estabilidad social".

Para terminar, Illa ha expresado su reconocimiento a los casi 55.000 catalanes que están viviendo en Madrid: "Son la prueba de que los catalanes y los madrileños son mucho más diversos y compartimos mucho más que los tópicos que, a menudo, vienen a simplificarnos".