Imbroda cifra en "unas 400 como mucho" las entradas de migrantes en Melilla

Archivo - El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, atiende a los medios en una imagen de archivo - GOBIERNO DE MELILLA - Archivo

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en "unas 400 como mucho" las entradas irregulares de personas migrantes que se habrían producido este jueves en la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta, a propósito de la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español.

"Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho", ha manifestado Imbroda en una entrevista en la cadena Cope en la cual ha considerado que la ciudad autónoma vive un "efecto simpatía" con respecto a "lo dantesco de Ceuta", aunque ha remarcado que "no tiene comparación".

Al hilo, el dirigente melillense ha explicado que en su ciudad se han producido intentos tanto por la vía terrestre, a través de dos puestos fronterizos, como por la marítima, por el Dique Sur. No obstante, destacando la actuación "ejemplar" de la Guardia Civil y de los cuerpos de Policía Nacional y Local, ha aseverado que "se ha contenido bastante bien".

Asimismo, Imbroda ha reiterado que en los últimos dos meses se ha registrado un fuerte incremento del número de menores extranjeros no acompañados acogidos en la ciudad, habiéndose registrado un aumento del 80%, de acuerdo con cifras dadas por el propio presidente.

Dicho aumento lo ha achacado al "efecto llamada" que, ha defendido, se ha producido por cuenta de la regularización extraordinaria de migrantes por parte del Ejecutivo central y por la sentencia del Tribunal Supremo que prohibió el rechazo en frontera para migrantes que llegasen a Ceuta o Melilla a nado.

La Delegación del Gobierno en Melilla ha informado de que la frontera de Beni Enzar permanece cerrada como consecuencia de un intento de entrada masiva registrado cerca de las 22,00 horas de este jueves, tanto por el principal paso fronterizo entre la ciudad y Marruecos, como por la zona del Dique Sur.

Según ha podido saber Europa Press, el dispositivo se ha activado después de que un grupo indeterminado de ciudadanos marroquíes intentara acceder de forma masiva a Melilla a través del puesto fronterizo de Beni Enzar y del Dique Sur.