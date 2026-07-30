Cierran la frontera entre Melilla y Marruecos tras un intento de entrada masiva a la ciudad autónoma

La delegada del Gobierno en Melilla y secretaria general del PSOE regional, Sabrina Moh Abadelkader, supervisando el funcionamiento del nuevo dispositivo sanitario y social de la frontera de Beni Enzar. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA

MELILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La frontera de Beni Enzar permanece cerrada este miércoles como consecuencia de un intento de entrada masiva registrado cerca de las 22,00 horas de este jueves tanto por el principal paso fronterizo entre Melilla y Marruecos como por la zona del Dique Sur, según ha informado la Delegación del Gobierno.

Un portavoz de la institución que representa al Ejecutivo central en la ciudad autónoma ha confirmado el cierre del paso fronterizo, una medida adoptada mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervienen para controlar la situación, por lo que se desconoce cuando se reabrirá la frontera.

Según ha podido saber Europa Press, el dispositivo se ha activado después de que un grupo indeterminado de ciudadanos marroquíes intentara acceder de forma masiva a Melilla a través del puesto fronterizo de Beni Enzar y del Dique Sur.

Ante estos hechos, la Delegación del Gobierno ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para facilitar el trabajo de los agentes desplegados en la zona. En este sentido, ha pedido que no se realicen desplazamientos al perímetro fronterizo mientras permanezca activo el operativo.

Asimismo, el portavoz gubernamental ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha instado a la población a seguir únicamente la información difundida por los canales oficiales. "Rogamos mantener la calma y seguir exclusivamente la información difundida por los canales oficiales. Se informará de cualquier novedad en cuanto sea posible", ha señalado.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el número de personas implicadas en el intento de entrada ni sobre la evolución del dispositivo de seguridad desplegado en la frontera.

Estos hechos en Melilla se producen en plena "crisis migratoria" en la otra ciudad autónoma, Ceuta, donde en apenas una semana han accedido a la ciudad miles migrantes, entre adultos y menores, la mayoría por vía marítima.

Las declaraciones del presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, coinciden con la Proposición de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, impulsada por la diputada nacional por Melilla, Sofía Acedo, para modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería.

La iniciativa pretende permitir la aplicación del rechazo en frontera tanto en las entradas irregulares por vía terrestre como marítima en Ceuta y Melilla, tras la reciente interpretación del Tribunal Supremo (TS) que limita esta medida a los casos en los que el acceso irregular se produce superando elementos físicos de contención, como las vallas fronterizas.

Acedo ha defendido que la realidad migratoria ha cambiado desde la reforma legal de 2015, ya que actualmente buena parte de las entradas irregulares se realizan bordeando los espigones o alcanzando las costas a nado.

Según la parlamentaria popular, la reforma no crea una nueva figura jurídica, sino que corrige una limitación puesta de manifiesto por el TS. En este sentido, ha subrayado que el texto mantiene expresamente el respeto a los derechos humanos, al Derecho de la Unión Europea, al principio de no devolución y al derecho de acceso a la protección internacional.