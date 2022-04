Los independentistas exigen a Batet que sea el Congreso quien denuncie en los tribunales el espionaje a diputados

La presidenta toma nota de las propuestas y remite a los afectados a los servicios informáticos de la Cámara

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los partidos independentistas han exigido a la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, que la Cámara denuncie en los tribunales el espionaje a cinco diputados, según el informe que habla de supuesto espionaje a políticos independentistas.

Batet ha recibido este martes en su despacho a los diez partidos que suscribieron un manifiesto en contra del espionaje y allí se le ha planteado esa petición, según ha indicado una de las participantes, la diputada de CUP, Mireia Vehí.

La información sobre el supuesto espionaje masivo menciona a cinco diputados del Congreso: Miriam Nogueras (Junts), Albert Botran (CUP), Jon Iñarritu (Bildu), Ferran Bel (PDeCAT) y Laura Borràs (Junts), que ya dejó la Cámara para irse al Parlament, que ahora preside.

Además de representantes de estos grupos, a la reunión con Batet ha asistido el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, así como el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien lo ha hecho también en representación de sus socios de Mas País-Equo. El BNG no ha podido asistir y ha excusado su ausencia porque era uno de los solicitantes de la reunión.

Todas las formaciones que han pedido a Batet que tome cartas en el asunto son las que --junto con el PNV-- reclaman que el Congreso abra una investigación sobre el espionaje para esclarecer todo lo sucedido.

INVESTIGACIÓN INTERNA

Pero los asistentes a la cita han insistido ante Batet en que la institución debe abrir una investigación interna porque sostienen que los móviles de cinco miembros de la Cámara han sido infectados y que, través de esos 'hackeos' se ha podido investigar también a miembros del Gobierno, colaboradores o informadores con los que tienen relación.

Además, según ha explicado Vehí, le han instado a ponerse en contacto con 'Citizen Lab' la entidad autora del informe publicado por 'The New Yorker' con la lista de las más de 60 personas espiadas para obtener detalles sobre el funcionamiento de Pegasus y averiguar si los servicios informáticos de la Cámara están en condiciones o no de detectar posibles infecciones con este programa.

Desde la Presidencia del Congreso se ha informado a Europa Press de que Batet ha trasladado a estos grupos que los posibles afectados tienen a su disposición los servicios informáticos de la Cámara para que inspeccionen sus dispositivos y que se ha limitado a tomar nota de todas sus peticiones.

QUE SIGAN EL EJEMPLO DEL PSC

Las formaciones independentistas defienden que, además de investigar el asunto internamente, el Congreso debe denunciar en los tribunales este espionaje. Precisamente este miércoles el Parlament, con el voto a favor del PSC, ha acordado estudiar la vía para emprender acciones legales.

"Es muy potente que el PSC se atreva a apoyar esto y no se entiende que el PSOE no lo haga aquí", ha resaltado VehíVehí.

Tras la reunión, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha evitado aclarar si Unidas Podemos apoyaría que el Congreso emprendiera acciones legales.