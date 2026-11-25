MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha formalizado los tres lotes del contrato para componer, editar, manipular y entregar a Correos las tarjetas censales que recibirán los electores residentes en España con motivo de las elecciones generales del 29 de noviembre, por un importe total de 1.440.290 euros.

Según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), los lotes segundo y tercero se suman al primero, que se hizo público el lunes y cada uno de ellos ha recaído en una empresa distinta, todas ellas pymes con sede en la Comunidad de Madrid, y con importes muy similares.

El primer lote, que incluye Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad de Madrid, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, es para Mailteck S.A. (Leganés), por 475.710 euros; el segundo, que comprende Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja, se lo ha llevado Meydis S.L. (Daganzo de Arriba), por 482.767 euros; mientras que el tercer lote, que abarca Aragón, Baleares, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Extremadura, se lo adjudicó Mailfactory S.L. (Valdemoro), por 481.813 euros.

Los tres contratos abarcan un máximo de 36,5 millones de tarjetas censales, el documento que informa a cada elector del colegio y la mesa en la que le corresponde votar.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA

El anuncio califica el procedimiento de "restringido acelerado", pero justifica esa vía en el "carácter imprescindible" del objeto del contrato. Señala que la tramitación de emergencia, prevista en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, era "el único procedimiento admisible" para disponer del material electoral a tiempo de cumplir los requerimientos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).

En los tres lotes concurrieron tres ofertas, todas de pymes, y el único criterio de adjudicación fue el económico, con una ponderación del 100 por cien. Las adjudicaciones se resolvieron el 21 de octubre y los anuncios de formalización los firma la presidenta del INE, Elena Manzanera Díaz.