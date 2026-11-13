Ingresa en prisión un detenido en Madrid que había mostrado su "deseo de morir por la causa yihadista"

Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un presunto yihadista que se encontraba en un avanzado estado de radicalización en el ideario de organizaciones terroristas como las Brigadas de Izzeddine Al Qasam, Estado Islámico y Al Qaeda, y que había llegado a "compartir su deseo de morir por la causa yihadista".

Según ha informado la Policía Nacional, fue arrestado el pasado martes por un delito de auto adoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros y este viernes la Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión provisional.

La investigación se inició el pasado año cuando los expertos antiterroristas detectaron a una persona altamente radicalizada ubicada en España. Los agentes han podido constatar en el desarrollo de la investigación que este usuario compartía contenido extremadamente violento.

Además, según los investigadores, estaría movilizando a su comunidad de seguidores online para llevar a cabo acciones violentas de carácter terrorista yihadista, fundamentada en la conocida como Yihad islámica.

La Policía ha señalado que el investigado se estaría auto capacitando diariamente, por lo que considera que su perfil "supondría un grave riesgo para la seguridad nacional".

El pasado martes procedieron a su detención, así como al registro de su domicilio, donde los agentes han intervenido material informático que está siendo analizado.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), de forma conjunta con la Brigada Provincial de Información de Madrid. Todo ello bajo la dirección de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Sección de Instrucción del Tribunal Central Instancia Plaza número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular ha decretado su ingreso en prisión.