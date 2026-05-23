El "interés" de Cospedal por los discos duros de Bárcenas centra la séptima semana del juicio de 'Kitchen'

La exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, a su salida de la Audiencia Nacional, a 23 de abril de 2026, en San Fernando, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio sobre la 'Operación Kitchen' ha superado la séptima semana con el inicio de la prueba documental, marcada en los tres primeros días por la escucha de los audios de las declaraciones del comisario Enrique García Castaño en el marco del proceso de instrucción de la causa, en las que, entre otras cosas, dijo que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal mostró "interés" en los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas.

Entre 2019 y 2020, el comisario de la Policía Nacional Enrique García Castaño declaró siete veces ante el instructor de la 'Operación Kitchen', el presunto espionaje orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información a Bárcenas, y obstaculizar, supuestamente de esa forma, la investigación sobre la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.

García Castaño, quien fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional en los tiempos en los que se desarrolló el supuesto operativo parapolicial contra el extesorero del PP, llegó a estar imputado en 'Kitchen', pero el magistrado instructor archivó la causa para él por motivos médicos.

La figura de Castaño ha cobrado importancia a lo largo de la vista oral, puesto que es a él a quien se le atribuye la coordinación del volcado de los móviles de Luis Bárcenas, a los que habría accedido a través de Sergio Ríos, chófer del extesorero acusado en el juicio por haber sido captado como confidente de la presunta trama.

Desde su unidad, la UCAO, también se realizaron seguimientos a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, unas vigilancias que no habrían contado con la autorización policial pertinente.

CONVERSACIONES ENTRE INSPECTORES

Seis años después del último interrogatorio ante el juez Manuel García Castellón, la Audiencia Nacional ha reproducido nueve horas de aquellas declaraciones. En una de ellas, el exjefe de la UCAO explicó que había "intereses" en el ámbito del PP, y más concretamente de Cospedal, sobre la información almacenada por el extesorero.

Castaño lo infirió a partir de ciertas conversaciones de algunos acusados en el juicio, como el comisario Andrés Gómez Gordo, los inspectores José Ángel Fuentes Gago o Bonifacio Díaz Sevillano. "Había intereses en el ámbito de los políticos, fundamentalmente en todo lo que hacía referencia a la secretaria general del PP" y "(los comisarios) hacían comentarios como que 'la secretaria general del PP ha dicho esto o lo otro'", agregó.

"No es que a mí se me ocurrieran esas cosas porque sí (en alusión a los trabajos que presuntamente le encargaron en el marco de 'Kitchen'). A mí me piden ayuda, yo hago mi trabajo y transmito la información al que me la pide. ¿Para qué quiero yo la información de los teléfonos (de Bárcenas) o para qué quiero que me cuente que si Cospedal, el ministro o el otro? Eso a mí no me importa", terció.

El comisario también señaló a Francisco Martínez, quien, según el testimonio de Castaño, le trasladó su "preocupación" por el paradero de los discos duros de Bárcenas y le dio la orden de buscarlos. Lo hizo después de desligarle del presunto espionaje a Bárcenas, tal como había hecho en una declaración anterior.

VILLAREJO REPORTABA AL DAO

En ese sentido, el exjefe de la UCAO detalló que la información sobre el presunto operativo parapolicial se "manejaba" en el ámbito del Ministerio del Interior, dirigido entonces por el exministro Jorge Fernández Díaz, acusado en el juicio.

Por otro lado, el comisario manifestó que el comisario jubilado José Manuel Villarejo, para quien la Fiscalía pide la pena más alta en el proceso, de 19 años de cárcel, reportaba al entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, Eugenio Pino, las cuestiones "interesantes" que le trasladaba el chófer del extesorero.

Castaño aseguró, asimismo, que entró al estudio de restauración de Rosalía Iglesias, ubicado en el centro de Madrid, en busca de los papeles de la contabilidad del PP, pero que allí dentro no había "nada".