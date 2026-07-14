Interior acuerda con Arabia Saudí "consolidar su alianza estratégica" con intercambios formativos de seguridad

El Ministro Del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Y Su Homólogo Saudí, Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, Suscriben Un Acuerdo Para Desarrollar Programas Conjuntos De Capacitación E Intercambios Formativos - MINISTERIO DEL INTERIOR

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homólogo saudí, Abdulaziz Bin Saud Bin Naif Bin Abdulaziz, han suscrito este martes en Madrid un acuerdo para desarrollar programas conjuntos de capacitación e intercambios formativos en el ámbito de la seguridad que "consolida la alianza estratégica" entre ambos países.

"El desarrollo de un plan integral de formación nos va a permitir ser más fuertes, más eficaces y estar mejor preparados para proteger a nuestros ciudadanos, y dar así la mejor respuesta a lo que demandan nuestras sociedades", ha señalado Marlaska al término del encuentro, según una nota de prensa del Ministerio del Interior.

El acuerdo contempla la formación en lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, en gestión de fronteras, seguridad penitenciaria y en la aplicación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías al ámbito de la seguridad.

En esta línea de colaboración, el ministro ha recordado el encuentro que tuvo el pasado 22 de junio en Madrid con Abdulmajeed bin Abdullah Al-Bunyan, presidente de la Naif Arab University for Security Sciences (NAUSS), "un referente formativo en las ciencias de seguridad, no solo en el mundo árabe, sino también a nivel internacional", ha precisado.

El ministro se ha comprometido a seguir estrechando las "excelentes relaciones" y a trabajar en "los desafíos comunes", como la lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas, las redes de trata e inmigración irregular.

Una de los retos, ha dicho, es combatir "las formas más modernas de criminalidad como el blanqueo a través de las nuevas tecnologías, los ciberataques o las amenazas híbridas".

Durante el encuentro, Grande-Marlaska ha elogiado la posición "prudente y responsable" del gobierno saudí en el actual contexto político en Oriente Próximo, derivado de los ataques "injustificados e indiscriminados" hacia los países que forman el Consejo de Cooperación del Golfo.

"Agradecemos la postura de Riad en el marco de esta guerra que no ha elegido y su apuesta permanente por el diálogo y las soluciones diplomáticas duraderas", ha añadido el titular de Interior.

La reunión de este martes es el segundo encuentro entre Grande-Marlaska y su homólogo saudí. La delegación saudí continuará este martes su estancia en Madrid con una visita a la Dirección General de la Guardia Civil y también con la Policía Nacional, que mostrará los medios para un gran evento deportivo en el estadio Riyadh Air Metropolitano.