Interior autoriza el realojo de nueve de los once municipios de Toledo evacuados por los incendios

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, atiende a los medios de comunicación, en el Puesto de Mando Avanzado. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este lunes por la noche de que se va a proceder a autorizar el realojo de nueve de los once municipios de la provincia de Toledo evacuados por los incendios forestales que afectan

En concreto, se tratan de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez, Pelahustán y Almendral de la Cañada. En cambio, se mantiene el desalojo de la Iglesuela y Sartajada.

Así lo ha trasladado el ministro en declaraciones a los medios de comunicación tras el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero (Madrid). Para Marlaska, esta decisión es una noticia "esperanzadora".

Marlaska también ha indicado que se está estudiando por parte de la dirección operativa rebajar el nivel de la emergencia en Toledo al sistema operativo 2 y "salir de la emergencia de interés nacional". "Se tomará la decisión en las próximas horas al respecto y con los mismos términos de seguridad y operatividad necesaria", ha explicado.

Este mismo lunes por la tarde, el perímetro del incendio forestal que afecta a la localidad toledana de Almorox, Sierra Oeste de Madrid y Burgohondo (Ávila) ha quedado estabilizado en la zona de Castilla-La Mancha, tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha a través de 'X'.

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