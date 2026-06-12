Interior destina más de 24 millones en el alquiler de 1.700 vehículos para la Guardia Civil

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha destinado al menos 24 millones de euros en el alquiler de 1.700 vehículos turismo, nuevos en color comercial, para unidades de investigación e información no uniformadas de la Guardia Civil.

Así lo ha trasladado Interior este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través de un anuncio de formalización de contratos de la Jefatura de Asuntos Económicos del Cuerpo. La empresa adjudicataria ha sido Alphabet España Fleet Management, S.A.

En concreto, la contratación en régimen de arrendamiento equivale a tres lotes de vehículos; correspondiendo el primero de ellos a vehículos de tipo berlinas, el segundo a vehículos de tipo compactos y el tercero a vehículos de tipo ligeros.

Así, tal y como ha detallado el departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, el valor de la oferta seleccionada del segundo lote (compactos) supone casi 13 millones de euros; mientras que el tercero (ligeros), más de 11 millones.