Interior dice que no abrió ninguna información reservada a instancias de Leire Díez y reitera el apoyo a la UCO

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la investigación del 'caso Leire'. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha asegurado este miércoles que no se abrió ninguna información a instancias de Leire Díez, la denominada 'fontanera' del PSOE, y ha reiterado que la Unidad Central Operativa (UCO) cuenta con su respaldo para realizar sus investigaciones, como ocurre con el resto de cuerpos policiales.

Fuentes de Interior consultadas por Europa Press se han remitido a las muestras públicas de respaldo a la profesionalidad de la UCO que ha realizado Fernando Grande-Marlaska en diferentes comparecencias, incluyendo en sede parlamentaria.

Además, han recordado que en mayo de 2025 el propio ministro y también la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunieron con diferentes mandos para, según las citadas fuentes de Interior, trasladarles en persona el respaldo a sus actuaciones como policía judicial bajo la dirección de jueces y fiscales.

Aquellas reuniones de finales de mayo de 2025 se celebraron en el contexto de la polémica por los audios de la militante del PSOE Leire Díez buscando presuntamente pruebas e información sensible contra la UCO, la unidad que lleva la investigación del 'caso Koldo' o contra la mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El contenido de los informes de la UCO remitidos al juez de la Audiencia Nacional del 'caso Leire Díez', que indaga sobre una supuesta trama para desprestigiar causas judiciales que afectan al PSOE, se ha difundido este miércoles cuando el ministro del Interior se encontraba fuera de España, ya que participa en Luxemburgo en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI).

La UCO sostiene que la exmilitante socialista Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con la directora del Instituto Armado, Mercedes González, para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes investigadores.

También alude a presuntas presiones ejercidas por la cúpula de la Guardia Civil desde la etapa en la que Leonardo Marcos era director general del Instituto Armado, ya que este último se quejó de que un informe judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "totalmente prospectivo y malintencionado".

Además, señalan a informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO y reuniones en las que el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, les habría pedido que en los procedimientos que tuvieran "afectación política no se fuese proactivo" y que "se pusieran de perfil", debiendo ser la autoridad judicial quien tomase la iniciativa.