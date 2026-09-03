Interior difunde la nota del CENIF del "incremento paulatino" de entradas a nado en Ceuta: "Es una tendencia incipiente"

Decenas de migrantes caminan por la playa del Trampolín, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha difundido este jueves, tras la intervención inicial en el Congreso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la nota informativa que el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional difundió el 28 de julio, dos días antes de la crisis en Ceuta, avisando de un "incremento paulatino" de entradas a nado, aunque matizando que era una "tendencia en fase incipiente".

En la nota informativa, consultada por Europa Press, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras valoraba el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo que impedía las devoluciones de migrantes que accedieran a nado: "No constituyen actualmente una tendencia relevante en redes sociales; no se aprecia un aumento significativo de las interacciones relacionadas con este asunto", apuntaba el documento.

El informe del CENIF, elaborado de fuentes abiertas y para "difusión interna" entre canales policiales, indicaba que las herramientas de análisis de tendencias en redes sociales "todavía no reflejan un incremento estadísticamente significativo", si bien añadía que "los indicios observados podrían constituir una señal temprana de un cambio de comportamiento que conviene seguir monitorizando".

"Se han localizado algunos perfiles que mencionan la sentencia o un supuesto cambio en la actuación de los agentes fronterizos españoles, llegando incluso a animar a realizar nuevos saltos masivos. No obstante, estas publicaciones presentan, por el momento, un alcance limitado", continuaba el informe.

En su intervención en el Congreso, el jefe del Ejecutivo se ha referido a esta nota informativa para reiterar que ningún servicio de información alertó, en los días previos, de la magnitud de la entrada masiva que terminó registrando Ceuta a partir del 30 de julio, con 72.000 personas accediendo a la ciudad autónoma, coincidiendo con la fiesta en Marruecos por el Día del Trono.

Además, Sánchez ha exigido saber por qué el CENIF no avisó a Interior de otro informe elaborado por esta misma unidad de inteligencia que pidió la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, y que señala a la participación de la gendarmería marroquí en el guiado de migrantes, cuando es algo que afecta a la seguridad nacional. "Tendrá que explicarse", ha dicho.

"NO ESTÁ ACREDITADO"

El informe mencionaba la posible utilización de las organizaciones criminales de la sentencia del Supremo. "Las redes de facilitación de la inmigración irregular suelen adaptar sus rutas, métodos y mensajes a los cambios normativos y operativos. En consecuencia, una adaptación a esta sentencia resulta plausible, aunque actualmente no está acreditada", sostenía.

En este contexto, sobre la posibilidad del salta de la valla el CENIF decía que no había indicadores de inteligencia "ni un aumento significativo de interacciones" que apuntaran a esta posibilidad, anunciando que se iba a mantener la monitorización activas sobre grupos de mensajería detectados.

"La modalidad de mayor riesgo" para el CENIF eran las entradas a nado. "Se detectan señales tempranas en redes sociales (venta de trajes de neopreno/aletas y relatos de experiencias) sumadas a convocatorias aisladas en grupos de mensajería que aluden a la permisividad del Día del Trono y a la presencia de niebla", indicaba.

De hecho, el documento policial incluía gráficos y fotografías de migrantes con trajes de neopreno captadas en redes sociales, así como mensajes animando a cruzar a nado, por ejemplo aludiendo a la "Haraga Ceuta y Melilla", que el CENIF recuerda que es el término ampliamente utilizado entre la comunidad de migrantes irregulares para "quemar las fronteras".