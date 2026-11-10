Interior ordena actuar contra "piquetes violentos" en la huelga del 11N y garantizar seguridad de polígonos y mercados

Archivo - Agentes de Policía Nacional en uno de los accesos a Mercamadrid - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha dictado una instrucción para que las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil planifiquen los dispositivos necesarios que permita el derecho de huelga general este 11 de noviembre, pero impidiendo barricadas o "piquetes que utilicen la violencia" y garantizando la seguridad en infraestructuras críticas, así como en polígonos industriales, mercados centrales de abastecimiento o pequeños establecimientos comerciales.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press se han remitido a la instrucción del 6 de octubre dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad, donde se recoge la orden para "vigilar y garantizar el normal desarrollo de las concentraciones y manifestaciones que se celebren con ocasión de la huelga".

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen encomendado diseñar y planificar los dispositivos, así como las correspondientes órdenes de servicios, en el marco de sus competencias.

De esta forma, en las vías interurbanas establece "evitar la interrupción del tráfico rodado e impedir la colocación de barricadas o el estacionamiento de vehículos ocupando los carriles de circulación".

En la instrucción, consultada por Europa Press, también se establece el control de las vías de acceso a polígonos industriales para permitir la entrada y salida de los trabajadores que no secunden la huelga, "evitando la actuación coercitiva de los piquetes que utilicen la violencia".

También se ordena garantizar la entrada y salida de personas y mercancías en áreas comerciales, mercados centrales de abastecimiento y otros espacios similares, adoptando las medidas necesarias para permitir la libre circulación en estos centros.

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha dado instrucciones, además, para que los dispositivos policiales garanticen la actividad de los pequeños establecimientos comerciales "ante la posible acción de piquetes coercitivos o violentos".

En las cocheras de autobuses urbanos e interurbanos, así como en las de metro, se ha ordenado proteger tanto a las personas que prestan los servicios mínimos como a los conductores que quieran desarrollar su trabajo con normalidad.

Por su parte, en las estaciones y vías de ferrocarril, Interior ha pedido que se evite la interrupción del transporte ferroviario y las acciones encaminadas a provocar daños materiales, así como vigilar aquellas infraestructuras críticas y estratégicas, "evitando cualquier acción que pretenda alterar su normal funcionamiento".

Además, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio también ha fijado que al menos el 80% del personal de seguridad privada adscrito a los servicios esenciales trabaje durante la huelga general para blindar las infraestructuras críticas, entre las que destacan centrales nucleares, refinerías, petroquímicas y depósitos de combustible, según una resolución publicada en el BOE el 4 de noviembre.