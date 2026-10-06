Interior prorroga 15 días más, hasta el 22 de octubre, los controles fronterizos de viajeros procedentes de Italia

Archivo - Varios viajeros consultan los paneles informativos sobre vuelos, en la T4 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministerio del Interior ha prorrogado por 15 días más, hasta las 24:00 horas del 22 de octubre, los controles fronterizos de viajeros procedentes de Italia en fronteras interiores aéreas y marítimas, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes.

El departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska firmó el pasado jueves 1 de octubre la prorroga que oficializa hoy el BOE. Se trata de la tercera prórroga de estos controles que comenzaron en España el pasado 8 de agosto por "razones de urgencia y de amenaza grave para el orden público".

Esta decisión de Interior llegó como respuesta a los exámenes a viajeros llegados desde España decretados por el Gobierno italiano tras la entrada de más de 72.000 personas a Ceuta y que actualmente continúan en vigor.

En España, desde el 8 de agosto y hasta el 7 de septiembre entró en vigor la orden INT/846/2026 que acordó el establecimiento temporal de los controles fronterizos con viajeros de Italia. La norma se prolongó por primera vez tres días antes de llegar a término, el pasado 4 de septiembre y hasta el 22 de septiembre.

Del mismo modo, unos días antes de que conluyeran los controles se acordó otra prórroga. El día 16 de septiembre Interior alargó los controles hasta el 7 de octubre.

Según se detalla en el boletín, la prórroga deberá evaluarse permanentemente y quedará sin efecto antes de la fecha prevista cuando desaparezcan las amenazas que "motivaron su adopción o cuando puedan ser afrontadas eficazmente mediante medidas menos restrictivas".