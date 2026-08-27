Interior refuerza el dispositivo de triaje en Ceuta para "agilizar" el asilo de migrantes o las devoluciones

Migrantes esperan haciendo cola para ser atendidos por servicios de acogida en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha reforzado el dispositivo encargado de realizar el triaje de las personas migrantes que permanecen en Ceuta con la apertura de nuevas líneas de trabajo policial en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) provisional, con vistas a "agilizar" los trámites que permitan gestionar las solucitudes de asilo o las devoluciones.

El triaje es "preceptivo y previo" a cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional, protección de menores o víctimas de trata, según ha detallado el Ministerio del Interior en un comunicado.

Interior ha explicado que la Policía Nacional, que ya realiza labores de identificación y reseñas de migrantes en la Jefatura Superior de Ceuta y en el puesto fronterizo, cuenta desde este jueves con ocho nuevas líneas de trabajo en el CATE provisional que se está habilitando en unas naves del Polígono Industrial de El Tarajal.

Este jueves, además, ha llegado a Ceuta un equipo de once miembros de la Dirección General de Protección Internacional del ministerio que reforzarán los equipos que, junto a Policía Nacional, formalizan y tramitan las primeras fases de los expedientes de solicitud de asilo.

CATE FINALIZADO EL 4 DE SEPTIEMBRE

En las ocho líneas de trabajo operan miembros de las unidades de unidades de Extranjería y Fronteras, Policía Científica y Seguridad Ciudadana, que cuentan con equipos informáticos, impresoras, puntos de red ADSL y "todos los medios técnicos" necesarios para llevar a cabo las labores de identificación y registro de los migrantes.

El CATE estará finalizado el próximo 4 de septiembre, momento en el que estas ocho líneas de trabajo pasarán a ser 14, que se sumarán a las cuatro que ya operan en la Jefatura Superior de Policía y a las seis instaladas en el paso fronterizo.

Por su parte, este jueves ha llegado a Ceuta un equipo de once miembros de la Dirección General de Protección Internacional del ministerio que reforzarán los equipos que, junto a Policía Nacional, formalizan y tramitan las solicitudes de asilo que formulan algunas personas migrantes durante el triaje al que son sometidos.

Este equipo participará en las entrevistas que se realizan a quienes solicitan protección internacional, en especial cuando se trata de menores en situación de desamparo, mujeres y niñas, así como a las personas que podrían encontrase en alguna situación de vulnerabilidad.

Este equipo realizará las entrevistas en dos formatos: presenciales, en horario de mañana y tarde, y también instruirá los expedientes que han sido entrevistados en días anteriores.

También se pueden realizar las entrevistas por videoconferencia, de manera paralela a las entrevistas presenciales, para lo que el equipo desplegado en Ceuta se coordinará con Policía Nacional para contar con apoyo de personal ubicado en la sede de la dirección general en Madrid.

TRIAJE CON RECONOCIMIENTO MÉDICO

Según ha destacado Interior, la realización del triaje es "preceptiva y previa a cualquier procedimiento administrativo, ya sea expulsión, devolución, protección internacional, protección de menores o víctimas de trata".

El triaje consiste en un reconocimiento médico, realizado por Cruz Roja; un examen de vulnerabilidad a menores, embarazadas, ancianos, personas con discapacidad o trastornos mentales, labor realizada por los servicios médicos de la Policía Nacional; identificación y toma biométrica; registro de datos como fotografía, huellas decadactilares y escáner documental; y registro en una base de datos policial.

El CATE que se habilita en el Polígono Industrial de El Tarajal cuenta con una superficie útil de 856 metros cuadrados destinada a oficinas de uso policial que también albergará una zona polivalente de comedor y un área destinada al acogimiento de familias.

El próximo 4 de septiembre, concluido su acondicionamiento, también dispondrá de una nave de 1.179 metros cuadrados para uso habitacional con capacidad para 400 plazas dotada de aseos y duchas de uso exclusivo para los migrantes, según ha detallado Interior.