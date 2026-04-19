Interior sólo tramitó un caso en 2025 por supuesta extralimitación de un agente que vulneró derechos ciudadanos

Archivo - Varios agentes de los antidisturbios de la Policía Nacional en un operativo - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior registró un único caso de inspección interna durante el año 2025 relacionado con una actuación de un agente a raíz de una supuesta extralimitación al vulnerarse los derechos ciudadanos en el transcurso de una intervención policial.

El dato lo ha ofrecido Interior en respuesta a los diputados de Sumar Enrique Santiago y Félix Alonso Cantorne, que se interesaron por una investigación de un juzgado de Melilla contra seis agentes de la Policía Nacional acusados de un presunto delito de odio ocurrido el 31 de enero de 2026 en el que habrían proferido insultos "claramente racistas como 'chimpancé' o 'mono' contra un ciudadano que desayunaba con su familia".

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio del Interior ha defendido sus órganos de control internos ante posibles excesos policiales y se ha remitido a la investigación en curso sobre lo ocurrido en Melilla.

"Se informa de que se ha abierto un procedimiento de inspección interno que se encuentra en curso, lo que impide formular un resultado o conclusiones definitivas hasta su completa finalización", ha indicado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

Los diputados de Sumar preguntaban sobre investigaciones "por presuntos delitos de odio, racismo o conductas discriminatorias", citando el caso de Melilla porque los agentes se negaron a identificarse ante el requerimiento de la víctima, "que resultó ser un guardia civil fuera de servicio que interpuso la correspondiente denuncia".

Los hechos ocurrieron en presencia de sus hijos menores, por lo que dijo sentirse "humillado y deshumanizado", según continuaba Sumar, que también mencionaba que la Dirección General de la Policía había abierto una información reservada a la espera de la resolución judicial, y que esta medida contó con el respaldo institucional de la Delegación del Gobierno en Melilla.

PLAN DE ACCIÓN Y OFICINA NACIONAL DE GARANTÍAS

En su respuesta, Interior se ha remitido a los datos del año 2025, con un solo policía expedientado por extralimitarse como agente de la autoridad, y ha recordado que mantiene un "compromiso constante de revisión y mejora tanto en la capacitación de sus agentes como en la fiscalización de sus actuaciones".

Como prueba citan el nuevo III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028) y del refuerzo de los órganos de inspección interna (IPSS), así como en la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH) puesta en marcha a raíz de la Instrucción 1/2022 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esta Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos creada regula los criterios y el procedimiento para registrar los datos necesarios sobre hechos que puedan poner de manifiesto una supuesta vulneración de los derechos fundamentales, para lo que se creó también la Aplicación Informática del Plan Nacional de Derechos Humanos (AIPNDH).

En el plano formativo, Interior hace un repaso a medidas como el programa 'Training Against Hate Crimes for Law Enforcement', que desde 2019 busca "mejorar las capacidades para reconocer e investigar los delitos de odio".

También los seminarios de la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), donde los agentes abordan la atención integral a las víctimas, el uso de inteligencia artificial para combatir el odio digital, la relación con las confesiones religiosas y la atención a víctimas con discapacidad.

"Desde el Ministerio del Interior y ONDOD se es plenamente consciente de que no todas las víctimas tienen las mismas capacidades ni facilidades para denunciar, por lo que en el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio se contemplan varias medidas orientadas a facilitar dicho trámite y proteger a las víctimas más vulnerables o que desconfían del sistema", concluye la respuesta parlamentaria.