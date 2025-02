Intervenidas 23.652 unidades de productos pirotécnicos en un establecimiento sin autorización en Humanes (Madrid)

El establecimiento carecía de la autorización necesaria para poder almacenar, vender y distribuir estos productos

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la Intervención de Armas y Explosivos de Madrid, ha intervenido 23.652 unidades de productos pirotécnicos de la categoría F1 que se encontraban almacenados sin la correspondiente autorización en un establecimiento público de Humanes de Madrid, ha informado este viernes la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero, mientras los agentes estaban realizando un servicio preventivo en un establecimiento público, del cual se determinó que carecía de las autorizaciones necesarias para el almacenamiento, venta y distribución de material pirotécnico.

Realizada la oportuna inspección en una nave de grandes dimensiones perteneciente a dicho comercio, se obtuvo que disponían de 23.652 unidades de productos pirotécnicos de la categoría F1 almacenados y preparados para su distribución y venta.

Para el almacenaje y distribución de estos productos es necesario contar con la autorización de un depósito de productos terminados. Asimismo, existe una cantidad máxima permitida de 5 kilogramos para los establecimientos que notifiquen su venta.

Por todo ello, los agentes procedieron a la apertura, recuento y clasificación de todos los embalajes que contenían los artículos pirotécnicos, alcanzando un total de 23.652 unidades, con un peso de materia reglamentada de más de 142 kilogramos, los cuales han quedado depositados cautelarmente a disposición de la Autoridad competente.

RECOMENDACIONES PARA LA TENENCIA/USO RESPONSABLE

La Guardia Civil ha lanzado recomendaciones para la tenencia y uso responsable de estos artículos pirotécnicos, que deberán ser manipulados y usados de acuerdo a su fin previsto, según lo dispuesto en las instrucciones de uso de cada uno de ellos.

Se prohíbe el uso de artículos pirotécnicos de la categoría F1 a menores de 12 años. No está autorizada la mecanización ni la iniciación por sistema eléctrico de este tipo de artificios. Estos productos deben usarse individualmente tal y como se adquieran y hayan sido introducidos en el mercado.

Asimismo, los establecimientos podrán almacenar lo que marque su autorización con un máximo de 5 kilogramos. Debe comprobarse que el etiquetado del artículo lleva el marcado CE y que incluya clase, categoría, edad mínima de uso e instrucciones.

Hay que leer y respetar las instrucciones, guardando las distancias de seguridad, no los dirija contra personas ni animales y no los encienda dentro de recipientes, ya que pueden producir metralla o causar un incendio. No se dejen encender, aguantándolos con las manos, colocarlos en el suelo, lejos de la cara y de las manos para evitar quemaduras.