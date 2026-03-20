Intervenidos 5.000 kilos de cocaína en Huelva en una macrooperación contra el narcotráfico

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en un operativo contra el narcotráfico en Huelva
Archivo - Agentes de la Policía Nacional en un operativo contra el narcotráfico en Huelva - A. Pérez - Europa Press - Archivo
Europa Press Nacional
Publicado: viernes, 20 marzo 2026 12:30
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HUELVA/MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una macrooperación de la Policía Nacional ha permitido intervenir 5.000 kilos de cocaína en Huelva en una finca situada en un paraje cercano a Gibraleón.

La operación ha dejado ocho detenidos acusados de almacenar temporalmente la cocaína en esta finca utilizada como 'guardería', antes de trasladarla a su destinatario final, según ha adelantado 'El País' y confirman a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación.

Los agentes han intervenido un millón de euros en efectivo y armas largas utilizadas por la organización criminal gracias una investigación que apunta a que la cocaína había llegado recientemente a España por las mismas rutas empleadas habitualmente para el tráfico de hachís, recurriendo a 'narcolanchas' procedentes de Marruecos.

Las diligencias policiales continúan abiertas y declaradas secretas, dentro de la considerada como la mayor operación contra el tráfico de cocaína desarrollada en la provincia de Huelva. Además, se han practicado registros en Sevilla.

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