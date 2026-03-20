Un detenido y 160 kilos de hachis incautados en dos viviendas de Granada y Maracena y en el doble fondo de un coche

Un detenido y 160 kilos de hachís interevenidos en dos casas y en el doble fondo de un vehículo en una operación contra el tráfico de drogas. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este jueves, en el marco de la operación 'Nazarí 148 Encrucijada', a un varón de 46 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras intervenirle un total de 160 kilogramos de hachís, droga que ocultaba en dos viviendas y en el maletero de su coche.

Según el relato de la Benemérita difundido en una nota informativa, la investigación la han realizado agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, quienes iniciaron las pesquisas al tener fundadas sospechas de que el ahora detenido podría estar dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes.

Fruto de esa investigación, este pasado jueves los agentes obtuvieron indicios suficientes que apuntaban a que el sospechoso podría estar transportando droga en el vehículo que conducía. El mismo fue interceptado en la provincia de Jaén, donde tras un registro minucioso del turismo, los agentes localizaron en el maletero un doble fondo en el que ocultaba 20 kilogramos de hachís.

Ante el hallazgo, los agentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en dos propiedades vinculadas al detenido, una situada en Granada capital y la otra en la localidad de Maracena. Una vez autorizadas y practicadas las diligencias, los investigadores localizaron otros 140 kilogramos de hachís, que también fueron incautados. Está previsto que el detenido pase a disposición judicial en esta jornada de viernes.