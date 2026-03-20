La Policía Nacional desmantela dos puntos de venta de droga en Cabra y Lucena, en Córdoba, y detiene a seis personas

Droga, dinero y armas inacutadas en la operación policial contra el narcotráfico en Cabra. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo durante los meses de febrero y marzo de este año dos operaciones contra el tráfico de drogas en las localidades cordobesas de Cabra y Lucena, en las que se ha procedido a la detención de seis personas, tres en cada municipio, y a la desarticulación de dos puntos de venta de sustancias estupefacientes.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, durante las actuaciones, los agentes han intervenido más de 79 gramos de cocaína, cerca de 1.000 cogollos de marihuana y dosis dispuestas para su distribución, así como casi 23.000 euros en metálico, junto con cinco armas largas y diverso material para el cultivo en interior de marihuana.

OPERACIÓN EN CABRA

La primera de las investigaciones se desarrolló a mediados del mes de febrero en la localidad de Cabra. Los agentes habían iniciado las pesquisas el pasado mes de noviembre, tras recibir informaciones que apuntaban a la existencia de un punto de venta de drogas regentado por una pareja.

Una vez comprobada la veracidad de los hechos, se llevó a cabo un dispositivo que culminó con la detención de los implicados y la intervención de diversas sustancias estupefacientes y dinero procedente de la actividad ilícita.

OPERACIÓN EN LUCENA

La segunda actuación tuvo lugar a comienzos del mes de marzo en la localidad de Lucena, donde los agentes desmantelaron la actividad de un clan familiar dedicado al tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició el pasado mes de enero a raíz de informaciones recibidas a través del canal de comunicaciones de la web de la Policía Nacional. Tras las gestiones oportunas, se comprobó que la actividad ilícita era desarrollada por los miembros de un mismo núcleo familiar, quienes operaban utilizando distintos medios de desplazamiento para la entrega de la droga.

En el registro practicado se incautaron diversas cantidades de estupefacientes, dinero, armas y material para el cultivo interior de marihuana, procediéndose a la detención de tres personas.